Start ins dritte Bundesliga-Jahr in Folge

Die Lumberjacks wollen (wie hier in der Premierensaison nach dem Auftakt gegen Dortmund und Bochum) wieder öfters jubeln in der 1. Darts-Bundesliga.

Salzgitter-Bad. Die Darter des Lumberjacks Salzgitter will so früh wie möglich den Klassenerhalt sichern.

„Mit einem blauen Auge davon gekommen“ – so kann man die zweite Spielzeit des DC Lumberjacks Salzgitter in der Darts-Bundesliga bezeichnen. Nach einem starken Premierenjahr, spielte das Team aus Salzgitter-Bad in der vergangenen Saison gegen den Abstieg bis die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. In der inzwischen dritten Spielzeit im deutschen Oberhaus wollen die Lumberjacks wieder an die starken Leistungen nach dem Aufstieg anknüpfen.

Direktes Abstiegsendspiel entfällt

Zwei Spieltage vor Abschluss der vergangen Saison standen die Lumberjacks auf dem vorletzten Tabellenplatz und damit auf einem Abstiegsrang. Dann stoppte das Corona-Virus den Sport und die Südstädter durften nicht mehr ins direkte Duell mit dem DSC Blind Gewinnt Dortmund, den man mit einem Erfolg verdrängt hätte. In der Hinrunde triumphierten die Salzgitteraner mit 9:3 und hatten daher berechtigte Hoffnungen. Ob das dann tatsächlich zum Klassenerhalt gereicht hätte, steht bekanntlich in den Sternen. So war die Verbandsentscheidung, die Saison zu annullieren, nicht die schlimmste aus Sicht der Lumberjacks. Denn damit gab es keine Absteiger und die Sölter durften in ihre dritte Bundesligasaison gehen.

In der wollen sie an ihr Premieren-Jahr anknüpfen, als sie früh den sicheren Hafen und fast sogar den Einzug in die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft erreichten. Einer wird dieses Unterfangen nicht mehr unterstützen. Frank Bruns, der im Vorjahr von den Bremer Ratten zu den Söltern gestoßen war, zog es zurück in seine Heimat. „Er wollte einfach öfter Spiele bestreiten als einmal im Monat, und das kann er in der Bremer Liga. Sportlich ist das ein Verlust für uns, menschlich verstehen wir seinen Schritt“, trauert Lumberjacks-Kapitän Christian Switalla dem Abgang ein wenig hinterher.

Ansonsten ist der Kader der vergangenen Spielzeit unverändert geblieben. Neben Christian Switalla werden Maik Switalla, Nico Schunke, Markus Netuschil, Denny Gastmann, Manfred Dering, Joey Kath, Kim Olzem, Marcel Erba, Meik Dankers und Dennis Günther auf die Jagd nach den großen Triple-Feldern und Punkten durch die Doppelfelder gehen.

Ein weiteres Derby

Auf eine Änderung in der neuen Saison dürften sich die Lumberjacks freuen. Der 1. DSC Bochum, der durch den Saisonabbruch im März als Schlusslicht ebenfalls von der Annullierung profitierte und nicht abstieg, zog sich freiwillig aus der Bundesliga zurück. Seinen Platz übernimmt mit dem MTV Seesen der damals Führende der Niedersachsenliga, der im Losverfahren aller sechs Landesmeister des Nordens gezogen wurde. Damit haben die Sölter neben den Bulldogs Wolfenbüttel ein weiteres Südost-Niedersachsen-Derby und vor allem eine erfreulich kurze Auswärtsfahrt vor sich.

Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass die Lumberjacks erst am fünften Spieltag auf die Seesener treffen. Denn im Vorjahr starteten die Salzgitteraner gegen die beiden Aufsteiger Wolfenbüttel und Goch jeweils mit einer Niederlage in die Saison.

Drei Heimspiele

Ziel der Lumberjacks ist ganz klar der Klassenerhalt. Wichtig dafür wird es sein, zur alten Heimstärke zurückzufinden. Denn gleich dreimal dürfen die Holzfäller auf die heimischen Boards im Vereinsheim des SV Union Salzgitter ihre Dartpfeile werfen.

Im Vorjahr gab es hier doch die eine oder andere unerwartete Pleite, die nun ausgemerzt werden soll. Ganz besonders das 0:12 gegen die Nortorf Wanderers, das die Sölter in eine sportliche Krise stürzte. Die erhoffte Revanche ist schon am ersten Spieltag am morgigen Samstag möglich. Dann treffen die Lumberjacks bei den Wanderers auf die Holsteiner sowie auf den SC Diedersen Treble Bull. Und nur drei Wochen später erwarten die Sölter dieselben beiden Teams zum Rückspiel in ihren Räumlichkeiten. Mit einem punktreichen Auftakt dürfte der Rest der Saison um einiges leichter fallen.