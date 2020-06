Training dank Sondergenehmigung

Nikola Volska feilt in den Einzeltrainingseinheiten an neuen Elementen ihrer Übungen.

Lebenstedt. Die Salzgitteraner Lars Fritzsche und Nikola Volska dürfen trotz Corona-Lockdown in die Trampolin-Halle.

Seit dem 13. März hat der Corona-Lockdown den Sport fest im Griff. Zwei Salzgitteraner Spitzensportler waren jedoch von der Zwangspause ganz oder zumindest teilweise befreit. Doch wie haben Sie die letzten Wochen erlebt? Die Trampolinturner Lars Fritzsche und Nikola Volska berichten.

Lars Fritzsche von der TG Jugenddorf Salzgitter gehört zum Olympiakader und durfte deshalb durchgehend im Einzeltraining auf das Trampolin steigen. Eineinhalb Jahre lang war fast sein gesamtes Leben auf die Olympischen Spiele als Fernziel ausgerichtet. Sein Studium an der Ostfalia und das Trampolintraining sowie die Wettkämpfe bestimmten den Tagesablauf.

Quarantänezeit kommt zum richtigen Zeitpunkt

„Eine mehrwöchige Pause, wie sie jetzt alle anderen Sportler einlegen mussten, ist besonders im Turnsport mit seinem sehr sensiblen Körpergefühl extrem schwer wieder aufzuholen“, berichtet Fritzsche. Nun sind alle internationalen Wettkämpfe für 2020 abgesagt oder verschoben worden, was Fritzsche in die Karten spielt. Denn kurz vor Beginn der Quarantänezeit verletzte sich der Thieder am Knie und konnte anfangs nur Rehatraining einlegen, ehe es langsam wieder auf das Trampolin ging.

Fünf- bis sechsmal pro Woche war und ist Lars Fritzsche im Landesstützpunkt und legt eine Zwei- bis Dreistundeneinheit ein. „Ich hätte nicht erwartet, dass die Krise solche Ausmaße annehmen und so lange dauern würde. Dass ich einfach raus kam und eine andere Umgebung als zuhause sehen konnte, war persönlich schön, um nicht in eine Art Eintönigkeit zu verfallen“, erklärt Fritzsche. Als besonders unangenehm empfand er, dass die Politik keine klaren Aussagen habe treffen können, weil es so oft neue Erkenntnisse oder Empfehlungen gab. Das habe alle Planungen deutlich erschwert.

Auch die schönen Frühlingstage konnte der 23-Jährige nicht wirklich nutzen, da die Kontaktverbote Treffen mit Freunden ausschlossen. Aber es gab auch positive Effekte. So fand der Thieder öfter Zeit, seine Familie und seine Lebenspartnerin in Darmstadt zu besuchen. „Grenzüberfahrten zwischen Hessen und Niedersachsen waren zum Glück kein Problem“, zeigt sich Fritzsche erleichtert.

Sportlich soll es auch weiter gehen, obwohl die Europameisterschaft in Schweden sowie die Weltcups in Italien und der Schweiz vom Tisch sind. „Ich hoffe auf irgendeinen Wettkampf noch in diesem Jahr, um einfach mal die anderen Athleten wiederzusehen“, äußert Fritzsche einen Wunsch. Und im kommenden Jahr möchte er wieder richtig angreifen im Kampf um das mögliche Olympiaticket.

Ungewohnte Ruhe in der Halle

Ähnlich sieht es Nikola Volska. Das 12-jährige Nachwuchstalent überzeugte Anfang Dezember bei ihrer ersten Jugend-Weltmeisterschaft in Tokio und wurde von der Zwangspause stark getroffen. „Ich brauche regelmäßig Training, um die Sprünge nicht zu verlernen, vor allem die neuen Elemente“, verrät die Fredenbergerin. Sie bekam Anfang Mai vom Niedersächsischen Turnerbund grünes Licht, ins Einzeltraining mit Sondergenehmigung einsteigen zu dürfen.

Sechsmal pro Woche mindestens zwei Stunden stehen seither auf ihrem Plan. „In der Halle war es ungewohnt ruhig, das war irritierend, ich habe die anderen total vermisst“, berichtet Volska über ihren Wiedereinstieg. Dafür hielt sie sich streng an alle Regeln. Zuhause gab es keine Erlaubnis, sich mit Freunden zu treffen. Unternehmungen waren nahezu tabu. „Ich habe dann viel mit meinen Freundinnen telefoniert und mein Zimmer neu dekoriert“, so der Turnfloh.

Mit Home-Challenges, wie zum Beispiel tausend Klappmesser am Tag, vertrieb sich Volska in der trainingsfreien Zeit die Stunden. Die Frage, ob sie im Einzeltraining härter ran musste, verneint Volska. Trainerin Katarina Prokesova sorge stets für ein entspanntes Trainieren, ohne dabei die hohen Anforderungen aus dem Auge zu verlieren. Groß war jedoch die Enttäuschung, dass die Deutsche Meisterschaft auf dem Doppelmini und der Flower Cup in den Niederlanden abgesagt werden mussten.