TVG weiß 0:6-Niederlage richtig einzuschätzen

Es ist eine einkalkulierte Niederlage, die der TV Gebhardshagen am Samstag im Heimspiel der Tennis-Landesliga gegen den Lehrter TC kassiert hat. Auch dass sich der bislang ungeschlagene Spitzenreiter mit 6:0 in der Halle in Braunschweig-Wenden durchgesetzt hat, wirft die Mannschaft von Trainer Ralf...