Hannover. Das Rumpfaufgebot gewinnt sein Gastspiel in der Volleyball-Verbandsliga beim Tabellendritten PSV Hannover.

Das MTV-Team feiert vierten Sieg in Folge

So langsam können die Volleyballerinnen des MTV Salzgitter in der Verbandsliga durchatmen, nachdem beim bisherigen Tabellendritten der vierte Sieg in Folge und der zweite auswärts gegen eine Spitzenmannschaft gelang.

PSV Hannover – MTV Salzgitter 1:3 (–14, 17, –22, –22). Manchmal sagen Bilder mehr als Worte. Den Bericht zu diesem Spiel ergänzte Sarah Feg zunächst mit gestählten Muskeln als Emoji, ehe die eigentlichen Informationen folgten. Darin spiegelt sich vor allem die Erleichterung darüber wider, dass die Mannschaft das Siegen nicht verlernt hat.

„Trotz dezimiertem Kader mit angeschlagenen Spielerinnen überrollten wir den Gegner im ersten Satz klar“, freute sich Feg, die mit dem Team im zweiten Satz eine schlechte Annahme mit vielen Eigenfehlern ablieferte. Den Rückstand konnte die Mannschaft nicht mehr wettmachen.

Der dritte Durchgang war von vielen langen Ballwechseln geprägt, wobei die kämpferische Vorstellung der Gäste am Ende den Ausschlag zu deren Gunsten gab.

Im letzten Satz, so berichtete Sarah Feg, habe der MTV durch klare Aktionen und eine starke Ausstrahlung klar gemacht, dass er die drei Punkte mitnehmen wollte. Zum richtigen Zeitpunkt lieferte dann noch Kristin Reistel eine wichtige Aufgabenserie. Die beiden Zuspielerinnen Anika Duda und Isabell von Zepelin sorgten trotz schlechter Annahme sehr gut für ein variables Angriffsspiel.

MTV: Geisler, von Zepelin, Reistel, Duda, Jäger, Feg, Asan, Kießler, Steckhan