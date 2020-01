Favoriten warnen vor kleinen Mannschaften

20 Teams streiten sich am Samstag und am Sonntag in der Zwischenrunde der 34. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball in der Amselstieghalle um die acht Tickets zur Teilnahme an der Endrunde am Samstag, 25. Januar. Als Titelverteidiger geht der FC Germania Bleckenstedt an den Start. Die Landesligisten...