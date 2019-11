Zwei Salzgitteraner starten bei der WM

Darauf hat sich Lars Fritzsche lange vorbereitet – am gestrigen Donnerstag startete der Trampolinturner von der TG Jugenddorf Salzgitter bei der Weltmeisterschaft in Japan. Wenn 336 Athleten aus 37 Nationen um 15 Goldmedaillen kämpfen, wird der 22-Jährige das deutsche Trikot hoch in die Lüfte...