Kreis Peine. Die Teutonia will den Wenden-Sieg bestätigen. Arminia Vöhrum muss Heesebergs Formschwäche nutzen, Wendezelle ist so gut wie gerettet.

Für die Peiner Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga 2 bleibt es spannend: Vor dem 32. Spieltag an diesem Wochenende kann sich höchstens der TSV Wendezelle bei neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone recht sicher sein, die Klasse zu halten. Teutonia Groß Lafferde und RW Schwicheldt brauchen noch Punkte, um sich weiter über dem Strich zu halten, während Schlusslicht Arminia Vöhrum dringend siegen muss.

TSV Wendezelle – FC Rautheim (Sonntag, 15 Uhr). Gegen den FC Heeseberg setzten die Wendezeller am Mittwochabend beim 5:1-Heimsieg ein Ausrufezeichen – das Team besitzt Potenzial, das sich allerdings erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig entfaltete. Mit einem Sieg gegen den FC Rautheim wäre den Schwarz-Weißen der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen.

FC Heeseberg – Arminia Vöhrum (Sonntag, 15 Uhr). Beim FCH ist augenscheinlich die Luft raus: Die Heeseberger werden am Ende der Saison wohl auf Platz 3 oder 4 ins Ziel einlaufen, verloren zuletzt drei Spiele in Serie. Die Vöhrumer müssen die aktuelle Formschwäche der Helmstedter ausnutzen, wollen sie im Tabellenkeller noch einen letzten Angriff starten.

VfL Leiferde – Teutonia Groß Lafferde (Sonntag, 15 Uhr). Die Teutonia feierte zuletzt einen wichtigen 4:0-Sieg gegen den FC Wenden. „Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen und unserem Ziel so näherkommen“, erklärt Groß Lafferdes Trainer Thomas Mainka. Gegen den Tabellenfünften VfL Leiferde hängen die Trauben aber nicht gerade tief.

RW Schwicheldt – Germania Lamme (Sonntag, 15 Uhr). „Wir stehen jetzt über dem Strich und das soll so bleiben“, betont Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer, der sich für dieses Wochenende aber auch bewusst ist: „Mit Lamme haben wir einen starken Gegner vor der Brust.“ Trotzdem soll der nächste Heimsieg folgen, um dem Abstieg zu entgehen.