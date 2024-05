Peine. In der 1. Fußball-Kreisklasse sind die Grün-Weißen kaum mehr von den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Zwei Kellerkinder treten nicht an.

Der Sekt wird schon einmal kaltgestellt, der Aufstieg nun nur noch reine Formsache. Die Kreisklassen-Fußballer von GW Vallstedt sind nach dem 4:1-Sieg über den TSV Wendezelle II kaum mehr von den Aufstiegsrängen zu vertreiben. Am Sonntag kann alles klargemacht werden. Auch im Tabellenkeller bahnen sich die ersten Entscheidungen an. Der MTV Wedtlenstedt und der TSV Münstedt scheinen derweil die Hoffnung aufgegeben zu haben. Denn der MTV trat beim TSV Denstorf nicht an, genauso wie die Münstedter die die Punkte kampflos dem TSV Eintracht Essinghausen herschenkten.

TSV Wendezelle II – GW Vallstedt 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Eigentor Homann (41.), 1:1 Brons (74.), 1:2 Rudi (78.), 1:3 Walther (86.), 1:4 Rentel (89.).

„Wir haben mit einer zusammengewürfelten Mannschaft gespielt, wir hatten leider einige Ausfälle“, erklärte GW-Trainer Dennis Spyra. Zwar ging es mit einer 1:0-Führung in die Kabine, doch die Gastgeber glichen eine gute Viertelstunde vor Schluss aus. „Dank unserer individuellen Qualität haben wir uns aber durchgesetzt“, meinte Spyra.

Am Sonntag kann der Aufstieg endgültig klargemacht werden. Dafür reicht entweder ein Sieg gegen den BSC Bülten oder der Tabellenfünfte TSV Denstorf, der zwei Spiele weniger absolviert hat als die Vallstedter, lässt gegen den TSV Meerdorf Zählbares liegen.

wit