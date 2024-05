Kreis Peine. Die B-Junioren gewinnen gegen den MTV Wolfenbüttel. Edemissens U15 patzt in der Bezirksliga und verspielt Restchance auf den Titel.

Schaffen die B-Junioren-Fußballer des SV Arminia Vechelde doch noch den Klassenerhalt in der Landesliga? Nach dem jüngsten 3:2-Sieg schöpft das Team auf jeden Fall noch einmal Hoffnung. Die U19 aus Broistedt und die U15 aus Edemissen müssen derweil im Titelkampf bereits die Flinte ins Korn werfen.

A-Junioren, Landesliga

SV Arminia Vechelde – MTV Gifhorn 0:2 (0:1). Tore: 0:1 (25.), 0:2 (62.).

In den Augen von Vecheldes Trainer Murat Güzel hatte sein Team die Spielkontrolle, allerdings habe der Arminia letztlich die Durchschlagskraft und die Torgefahr gefehlt. „Und in dem Moment, als wir dem Ausgleich nahe waren, kassierten wir das zweite Gegentor“, bedauerte der Coach, der sich insgesamt gewünscht hätte, dass sein Team die verfügbaren Räume besser nutzt. Bereits am Himmelfahrts-Donnerstag will es seine Mannschaft nun deutlich besser machen. Ab 11 Uhr gastieren die Vechelder für das Bezirkspokal-Halbfinale beim starken Landesliga-Zweiten JFV 37 Göttingen. „Wir werden hart arbeiten, um unsere Schwächen auszumerzen und mit einer starken Leistung auf dem Platz zu überzeugen“, verspricht Murat Güzel.

A-Junioren, Bezirksliga

Nord: TSV Edemissen – JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel 3:1 (2:1). Tore: 0:1 (15.), 1:1 Scott Paul (27.), 2:1 Raphael Bamberg (30.), 3:1 Luis Goedecke (61.).

Hätten die Edemisser von Beginn an so gespielt wie dieser Tage, dann hätten sie in der Tabelle deutlich weiter oben mitmischen können. Gegen die Spielgemeinschaft aus dem Kreis Gifhorn feierte die Eintracht den vierten Sieg in Serie und kann mit einem Erfolg im Nachholspiel am Mittwochabend (19 Uhr) gegen Schlusslicht SV Stöckheim sogar auf den fünften Tabellenplatz klettern. „Punkten wir dreifach, haben wir den Klassenerhalt in der Tasche“, ist Trainer Roland Bamberg überzeugt. Auch gegen die Isenbütteler zeigte seine Mannschaft nach dem 0:1-Rückstand eine tolle Mentalität. „Wir sind echt stabil geworden. Das wird einfach hingenommen und weitergeackert – unser Selbstbewusstsein ist grenzenlos.“

Süd: JSG Eintracht HöhBernSee – FC Pfeil Broistedt 2:0 (0:0). Tore: 1:0 (55.), 2:0 (84.).

Allerspätestens jetzt ist das Titelrennen entschieden. „Wir hatten in den letzten zwei, drei Wochen Verletzungssorgen“, bedauerte Pfeil-Trainer Dennis Köhler, dessen Aufgebot für dieses Auswärtsspiel nur aus zwölf Akteuren bestand. „Darum bin ich auch auf keinen Fall böse auf das Team, jeder der da war, hat gekämpft“, lobte der Coach. Dazu zählte auch Einwechselspieler Arda Dogan, der sich eigentlich dem Basketball zugewandt und seit einem Dreivierteljahr nicht mehr gespielt hat, seinem früheren Team aber gerne noch einmal aushalf.

B-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – Arminia Vechelde 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Jason Papenberg (38.), 0:2 Mattes Hellmann (40.+1), 1:2 (43.), 1:3 Jayson Schütz (59.), 2:3 (80.+2).

Mit diesem Sieg halten die Vechelder die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben. Das rettende Ufer kann die Arminia zwar nicht mehr erreichen, tritt der äußerst wahrscheinliche Abstieg der FT Braunschweig aus der Niedersachsenliga aber ein, könnte der zehnte Tabellenplatz aber reichen. „Somit ist das erstmal unser Ziel“, erklärte Trainer Lars Habelmann, dessen Team aber drei Punkte Rückstand in nur zwei Spielen aufholen muss, wegen des schlechten Torverhältnisses also nicht mehr verlieren darf. Die Arminen überstanden in Wolfenbüttel eine verhaltene Anfangsphase, in der der Gastgeber zweimal den Pfosten traf. Kurz vor der Pause gelang den Vecheldern schließlich der laut Lars Habelmann „befreiende Doppelschlag“ zum 2:0. Der MTV kam mit viel Druck aus der Pause und erzielte den Anschluss, doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen. Jayson Schütz stellte mit einem Traumtor den alten Abstand her. Auch die hektische Schlussphase mit einem Gegentor in der Nachspielzeit überstanden die Vechelder und dürfen mit dem fünften Saisonsieg noch einmal hoffen.

B-Junioren, Bezirksliga

Mitte: Arminia Vechelde II – BSC Acosta II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 (27.), 0:2 (52.).

Die Vechelder nutzten ihre Chancen nicht. „Dabei waren genügend da“, erklärte Arminia-Trainer Dennis Herrmann, der bedauerte, dass sein Team dann auch noch zwei Geschenke an die Gäste verteilte. „Einen Punkt hätten wir uns verdient gehabt.“

C-Junioren, Bezirksliga

Nord: JSG Gifhorn Nord – TSV Edemissen 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Jan Vetter (18.), 1:1, (43.), 2:1 (53.), 3:1 (66.).

Zwei Spiele übrig, vier Punkte Rückstand auf die Spitze – für Edemissens Trainer Nils Karge ist der Titelkampf nach diesem Patzer zu Gunsten von Tabellenführer VfB Fallersleben II entschieden. Trotz Führung unterlagen die Peiner Nordkreisler der JSG Gifhorn Nord. Während der Gegner sehr kämpferisch aus der Pause kam, ließen die Edemisser die nötige Einsatzbereitschaft vermissen.

Mitte: FT Braunschweig II – Arminia Vechelde 4:4 (2:1). Tore: 1:0 (9.), 2:0 (19.), 2:1 Max Loewenstein (26.), 3:1 (43.), 3:2 Max Loewenstein (58.), 4:2 (60.), 4:3 Tim Besenbiel (63.), 4:4 Emil Skejic (70.+3).

In einem verrückten Spiel mit insgesamt acht Treffern hatten die Vechelder das letzte Wort. Emil Skejic versenkte in der Nachspielzeit einen direkten Freistoß im Tor der Freien Turner und bescherte seinem Team zumindest einen Punkt. „Das war auch verdient“, erklärte Arminia-Trainer Christian Brand.