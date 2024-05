Salzgitter. Glück-Auf-Reserve ist nun seit sechs Spielen in der 1. Nordharzklasse ungeschlagen. FSV Fuhsetal tütet den Aufstieg endgültig ein.

Des einen Serie reißt, des anderen baut sich weiter auf: Mit dem 3:1 (2:0)-Erfolg über den VfL Salder II sind die Fußballer von Glück Auf Gebhardshagen II in der 1. Nordharzklasse nun seit sechs Spielen ungeschlagen. Für die Gäste war es derweil die erste Niederlage seit dem Jahreswechsel. Außerdem steht in der Staffel 2 nun der Meister und Aufsteiger fest.

Staffel 2

GA Gebhardshagen II – VfL Salder II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Wagner (26.), 2:0 Romanowski (37.), 2:1 Eigentor (74.), 3:1 Tastan (85.).

Die Salderaner leisteten sich in diesem Spiel eine gehörige Abschlussschwäche: Selbst ein Elfmeter brachte der Bezirksliga-Reserve keinen Treffer. Doch nicht allein darin lagen die Probleme, wie Trainer Sebastian Götzfried berichtete: „Wir hatten keine Spritzigkeit in den Zweikämpfen und in den Aktionen nach vorne zu wenig Dampf.“ Demnach gehe die Pausenführung der Hausherren in Ordnung. Nach dem Gebhardshagener Eigentor in der 74. Minute schöpfte der VfL noch einmal Hoffnung. Götzfried tauschte einen Verteidiger durch einen Stürmer aus, das Team machte hinten auf. „Dann haben wir das 1:3 gekriegt. Wir hätten sicher noch eine Stunde weiterspielen können und hätten nicht getroffen“, bedauerte Götzfried.

FSV Fuhsetal – Fortuna Lebenstedt II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Fuhrmann (16.), 2:0 Freckmann (34.), 3:0 Fuhrmann (62.), 4:0 Wolf (76.), 4:1 Wassermann (85.).

Vor dem Spieltag hätte der SV Innerstetal II den FSV Fuhsetal rechnerisch noch einholen können – nun kann dieser theoretische Ansatz zu den Akten gelegt werden. Durch den Sieg des Tabellenführers gegen die Krähenrieder und die gleichzeitige Niederlage des Verfolgers in Heerte ist das Team von Trainer Fred Matejasik nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Germania Bleckenstedt II – Union Salzgitter II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Graf (21.), 2:0 Latzel (31.), 2:1 Miks (67., Elfmeter). Besonderes: Gelb-Rot für Union II (77.).

Die Bleckenstedter entschieden das Kellerduell für sich, bleiben aber Tabellenletzter. Unions Aufholjagd nach der Pause wurde durch einen Platzverweis ausgebremst.

TSV Üfingen II – AKV Salzgitter 8:1 (2:0). Tore: 1:0 Molau (1.), 2:0 Bastian (8.), 3:0 Kick (48.), 4:0 Augustin (55.), 5:0 Kick (61.), 6:0 Müller (77.), 7:0 Tabert (83.), 8:0 Kattner (87.), 8:1 Karaivanov (88.).

Das Üfinger Schützenfest begann direkt in der ersten Minute. Nach Innerstetals Patzer kann der TSV II noch auf die Vizemeisterschaft hoffen.

SV Victoria Heerte – SV Innerstetal II 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Kömpel (7.), 2:0 Menzel (14.), 2:1 Hartmann (27.), 3:1 Menzel (45.+3), 4:1 Kömpel (90.).

Die Heerter überraschten den Tabellenzweiten mächtig und feierten ihren vierten Saisonsieg, der sie um einen Platz klettern ließ.

Staffel 3

SV Wendessen II – Borussia Salzgitter 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Tebis (67.), 0:2 Spintzyk (75.), 0:3 Cokic (81.), 0:4 Hashem (90.).

Durch den deutlichen Sieg im Kreis Wolfenbüttel hält die Borussia ihren vierten Tabellenplatz.