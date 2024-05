Kreis Peine. Grün-Weiß Vallstedt düpiert in der 1. Fußball-Kreisklasse den SV Lengede III. Abstieg von Meerdorf und Münstedt so gut wie sicher.

Nur fünf Begegnungen fanden am vergangenen Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse statt. Der Grund: Die Adler Handorf und Takva Peine bekamen ihre Punkte aufgrund der Nichtantritte des TSV Eintracht Essinghausen sowie des BSC Bülten kampflos zugesprochen. Auf dem grünen Rasen stand dagegen der Staffel-Primus Grün-Weiß Vallstedt, der nach dem Kantersieg bei Lengedes Drittvertretung kurz vor dem Durchmarsch von der 2. Kreisklasse in die Kreisliga steht. Vor dem bitteren Gang in die 2. Kreisklasse stehen indes der TSV Meerdorf und der TSV Münstedt – deren Rettung nur noch von theoretischer Natur ist.

SV Lengede III – Grün-Weiß Vallstedt 0:7 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Gschwend (26., 33., 49.), 0:4 Rudi (56.), 0:5 Gschwend (60.), 0:6 F. Rentel (75.), 0:7 L. Rentel (79.).

Nach zuvor zwei Niederlagen am Stück (0:1 in Ilsede, 1:2 beim TSV Denstorf) schoss sich der Spitzenreiter mal so richtig den Frust von der Seele – „und das, obwohl wir personell echt auf der letzten Rille laufen“, betonte Dennis Spyra, Trainer der Grün-Weißen. „Dafür haben wir das richtig, richtig gut gemacht“, führte Spyra aus.

Von Beginn an habe die Motivation jedes einzelnen Akteurs gestimmt. „Wir waren diszipliniert und haben schnell gespielt“, so der Coach der Gäste. Vor allem Claas Gschwend erwischte einen echten Sahnetag, insgesamt viermal traf er ins Schwarze. Spyra: „Es hat einfach alles gestimmt bei uns, der Sieg war auch in der Höhe verdient.“ Es fehlen noch zwei Siege aus den verbleibenden fünf Spielen, um den Durchmarsch zu vollenden.

TSV Meerdorf – TSV Münstedt 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Karaman (10.), 1:1 Kretschmer (47./Elfmeter), 1:2 Celiktir (70.), 2:2 Püschel (75.). Gelb-Rot: Meerdorf (67.), Rot: Münstedt (67.).

Nachdem die beiden Kontrahenten im Tabellenkeller sich die Punkte teilten, steht sowohl für das Schlusslicht als auch für die nur einen Punkt besser platzierten Meerdorfer der Abstieg kurz bevor.

Die weiteren Ergebnisse:

SV Teutonia Groß Lafferde II – TSV Wendezelle II 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Schumacher (5.), 0:2 Pape (29.), 0:3, 0:4 Peters (56., 59.), 0:5 Gomm (90.).

SSV Stederdorf – MTV Wedtlenstedt 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Steger (53.), 2:0 Behrens (81.), 3:0 Mewes (88.). Rot: MTV (90.+1).

TSV Eixe – SSV Plockhorst 3:6 (2:6). Tore: 1:0 Lukatis (5.), 2:0 Schmerse (9.), 2:1 Mahler (25.), 2:2 Zemke (32.), 2:3 Mahler (35.), 2:4 Knieling (39.), 2:5 Zemke (45.), 2:6 Mahler (45.+7/Elfmeter), 3:6 Proest (72.). Gelb-Rot: TSV (45.+1/89.).