Broistedt. Die Pfeil-Frauen setzen sich in der Fußball-Landesliga gegen MF Göttingen durch. Am Donnerstag kommt die SG Sickte/Hötzum.

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt haben auf dem Weg zur Rückkehr in die Oberliga den nächsten deutlichen Sieg eingefahren. Gegen MF Göttingen setzte sich das Team von Trainer Börge Warzecha mit 8:0 (6:0) durch und führt das Feld in der Landesliga weiter an. „Spielerisch war das top, eine absolute Glanzvorstellung, bei der viel zusammengepasst hat“, freute sich der Coach über eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Immerhin hatten gleich fünf verschiedene Spielerinnen für die Pfeile getroffen, was in diesem Jahr auch die große Stärke der Mannschaft ist. „Das ist wichtig, da wir so ziemlich schwierig auszurechnen sind“, erklärte Warzecha, der mit Tia Zimmermann (22 Tore) auch die erfolgreichste Torschützin der Liga im Team hat.

Tore: 0:1 Behrens (2.), 0:2 Rath (7.), 0:3 Rath (21.), 0:4 Giering (24.), 0:5 Zimmermann (35.), 0:6 Behrens (41.), 0:7 Zimmermann (48.), 0:8 Topatar (53., Elfmeter).

Die Pfeile haben den Titel fest im Blick: „Wenn man sechs Spieltage vor Ultimo ganz oben steht, will man dort auch bleiben“, sagte der Broistedter Coach, dessen Team nun eine schwierige Aufgabe zu bewältigen hat. Am Donnerstag (11 Uhr) ist die SG Sickte/Hötzum zu Gast. Die Wolfenbüttelerinnen ließen mit einem 5:1-Erfolg gegen die SVG Göttingen aufhorchen. „Sie haben eine gute Truppe. Wir haben großen Respekt und werden sie sicherlich nicht unterschätzen“, betont Warzecha.