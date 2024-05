Kreis Peine. Der Kreisligist gewinnt mit 6:1. Fortuna Oberg dreht im Kampf um die Härke-Pokal-Teilnahme einen 0:2-Rückstand gegen den TSV Sonnenberg.

Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga bleibt weiter offen. Während der VfB Peine kampflos drei Punkte zugesprochen bekam, da Gegner TSV Edemissen nicht antrat, siegte Verfolger TSV Wipshausen mit 4:0 bei Viktoria Woltwiesche. Spannend ist auch der Kampf um die Härke-Pokal-Plätze (1 bis 4). Fortuna Oberg überflügelte den TSV Sonnenberg durch den 4:2-Erfolg nach 0:2-Rückstand im direkten Duell und auch der VfL Woltorf und Pfeil Broistedt gewannen ihre Spiele. Für das am Donnerstag anstehende Kreispokal-Halbfinale bereit zeigte sich der SV Lengede II, der mit 6:1 gewann, während der TSV Clauen/Soßmar mit dem gleichen Ergebnis unterlag.

SV Viktoria Woltwiesche – TSV Wipshausen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Witte (2.), 0:2, 0:3, 0:4 Brennecke (13., 62., 89.).

„Wir haben ein absolut dominantes Spiel gezeigt. Das hat mir sehr gut gefallen“, sagte TSV-Coach Andreas Laurer. Das frühe Führungstor, ein sehenswerter Kopfball, sorgte bei den Gästen für Rückenwind. Woltwiesche stand tief, lauerte auf Konter, die Wipshausen aber kaum zuließ. „Genau das haben wir uns vorgenommen, spielerisch waren wir überlegen, und über unsere Abwehr brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Die ist überragend.“ Der Tabellenzweite erhöhte durch einen Dreierpack von Tim Brennecke auf 4:0 – hätte aber das Ergebnis auch noch deutlicher gestalten können, wenn die vielen Eins-gegen-Eins-Duelle mit dem Woltwiescher Schlussmann Tobias Huppertz besser ausgenutzt worden wären.

TSV Sonnenberg – Fortuna Oberg 2:4 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Fr. Falb (24., 33.), 2:1 Grigorjan (52.), 2:2 Karjaka (58.), 2:3 Nowak (75.), 2:4 ET Wolf (88.).

Sonnenberg lief mit einer Not-Elf auf, machte dafür in den ersten 45 Minuten ein „Superspiel“ und belohnte sich mit einer komfortablen Pausenführung. Diese bröckelte allerdings in den zweiten 45 Minuten und fiel letztlich auch. „Bei uns haben die Kräfte nachgelassen und Oberg hat das ausgenutzt“, analysierte Sonnenbergs Trainer Andy Bresch den Leistungsabfall. Immer wieder kam die Fortuna zu guten Abschlusschancen, von denen insgesamt vier im Sonnenberger Kasten landeten. „Man muss schon zugeben, dass das ein verdienter Sieg für Oberg war.“

TSV Clauen/Soßmar – Arminia Vechelde II 1:6 (1:2). Tore: 0:1 Moock (21.), 0:2 Magistro (37.), 1:2 Rehwagen (45.), 1:3 Moock (53.), 1:4 Winter (58.), 1:5 Lenz (75.), 1:6 Moldenhauer (90.).

Mit dem 1:2-Anschlusstreffer kurz vor dem Pausenpfiff machte sich beim TSV Clauen/Soßmar noch einmal Hoffnung breit. Doch nur acht Minuten nach dem Seitenwechsel wurde diese durch den Treffer von Vecheldes Stefan Moock zum 3:1 wieder zerschmettert. „Danach nimmt das Spiel leider seinen Lauf. Vechelde hat es sehr gut gemacht und alle Fehler bestraft. So verlierst du am Ende halt 1:6“, kommentierte Clauens Trainer Marvin Mühl.

TSV Dungelbeck – SV Bosporus Peine 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Jahns (3.), 1:1 Saray (90.+3, Elfmeter).

Dungelbeck nutzte gleich die erste Chance zur Führung. „Da haben wir einfach gepennt“, haderte Bosporus-Übungsleiter Hüseyin Elma. Doch das Spiel verflachte in der Folge, wenige Chancen auf beiden Seiten waren das logische Resultat. Bosporus kämpfte auch im zweiten Durchgang, warf alles nach vorne und hatte bei einigen Kontern der Gastgeber Glück. „Durch einen Foulelfmeter machen wir in der Nachspielzeit den Ausgleich, der meiner Meinung nach auch in Ordnung geht“, sagt ein durchaus zufriedener Elma final.

TSV Marathon Peine – FC Pfeil Broistedt 3:10 (1:7). Tore: 0:1 Bruns (2.), 1:1 Heuer (3.), 1:2 Rittel (14.), 1:3 von Kintzel (20.), 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 Bruns (23., 34. ,36. ,42.), 1:8, 1:9 von Kintzel (52., 55.), 2:9 Bro (60.), 3:9 Bode (65.), 3:10 Langemann (82.).

Gästecoach Frank Langemann sah „einen Klassenunterschied“. Seine Jungs legten mit der Führung nach 120 Sekunden los wie die Feuerwehr, wurden aber durch den schnellen Ausgleich kurzzeitig geschockt. „Danach haben wir unser Spiel weiter durchgezogen, viel Druck gemacht und spielerisch einige Abschlussmöglichkeiten erarbeitet“, so Langemann, dessen Team zweistellig traf, vom Schlusslicht aber auch drei Gegentore eingeschenkt bekam.

TB Bortfeld – VfL Woltorf 1:4 (0:3). Tore: 0:1 J. Helwes (16.), 0:2 N. Helwes (42.), 0:3 Kleineidam (45.), 1:3 Sonnenberg (61.), 1:4 N. Helwes (77.).

Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause war das Spiel entschieden. „Wir haben aber eine gute und stabile Leistung in der zweiten Halbzeit gezeigt“, berichtete TB-Trainer Florian Kula. Nach dem zwischenzeitlichen 1:3 schöpften die Hausherren noch einmal Hoffnung, diese wurde aber nur wenige Minuten später durch das bereits 171. Gegentor in dieser Spielzeit zerstört. „Kriegen wir die zwei Elfmeter nicht gegen uns, wäre der Spielverlauf sicherlich ein anderer gewesen“, so Kula final.

SV Lengede II – SV Herta Equord 6:1 (2:1). Tore: 0:1 Sefrin (5.), 1:1 M. Burkutean (27.), 2:1 Knöfler (30.), 3:1, 4:1 Olbrich (46., 51.), 5:1 Kreykenbohm (61.), 6:1 Knöfler (90.+2).

Der SV Lengede II festigt den Platz in der Tabellenmitte und schoss sich nach einem schnellen Rückstand in einen regelrechten Torrausch. Für den Moment ist Herta Equord auf dem 13. Tabellenplatz aber sicher.