Schwicheldt. Die Schwicheldter kassieren gegen Spitzenreiter BSC Acosta einen späten Gegentreffer. René Rieger wechselt im Sommer nach Rosenthal.

Es wäre ein Punkt gewesen, mit dem bei Rot-Weiß Schwicheldt kaum jemand gerechnet hätte, der dem Team nach der schwachen Vorstellung vor einer Woche (0:3 gegen die SV Lauingen Bornum) aber sicherlich gut getan hätte. Durch einen Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit unterlag der Peiner Aufsteiger dem Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 2, dem BSC Acosta, knapp mit 1:2. „Für unsere Leistung hätten wir uns ruhig belohnen können“, erklärte Trainer Tobias Dreyer, dessen Team das Hinspiel noch mit 0:11 verloren hatte. Einen weiteren Rückschlag gab es auf dem Transfermarkt, weil eine langjährige Identifikationsfigur dem Verein den Rücken kehrt.

Wir wollten das Hinspiel ausradieren und zeigen, dass wir es können. Man muss in solchen Spielen den Glauben entwickeln und das haben wir geschafft. Tobias Dreyer - Trainer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt

Dass die Gäste aus Braunschweig ein klares Chancenplus und mehr Ballbesitz haben werden, das war dem Schwicheldter Trainer klar. Letztlich wäre das 1:1 wohl aber nicht unverdient gewesen, weil auch die Hausherren einige gute Möglichkeiten hatten und die Gäste ordentlich beschäftigten. „Wir wollten das Hinspiel ausradieren und zeigen, dass wir es können. Man muss in solchen Spielen den Glauben entwickeln und das haben wir geschafft“, lobte Dreyer seine Mannschaft. Den Rückstand nach einem Kopfball (43.) egalisierte Schwicheldts Leon Schrader im zweiten Abschnitt auf gleiche Art und Weise (52.). Und auch der dritte Treffer des Tages fiel nach einem Kopfball.

Acosta wechselt den Siegtorschützen ein, der die Vorahnung von Tobias Dreyer bestätigt

Die Gäste hatten mit Niklas Neudorf (25 Treffer) den Top-Torjäger der Liga erst nach gut einer Stunde eingewechselt – und in der Nachspielzeit stand der Zwei-Meter-Mann goldrichtig. „Er ist ein richtiger Zielspieler. Mir war klar, dass, wenn noch ein Tor fällt, dann durch einen Kopfball“, erklärte RW-Coach Dreyer. Neudorf lief bei einer Flanke aus dem Halbfeld perfekt ein und bestätigte die Vorahnung des Schwicheldters, der nach dem Spiel bezüglich seines Kaders zur neuen Saison keine besonders gute Nachricht hatte.

René Rieger zieht es zum SV Falke Rosenthal

Denn René Rieger, der mit lediglich einer halbjährigen Ausnahme seit 2014 für die Rot-Weißen spielt und mit ihnen im vergangenen Sommer den langersehnten Aufstieg schaffte, verlässt das Team. Er schließt sich ausgerechnet dem Nachbarn SV Falke Rosenthal an, der aktuell in der 2. Kreisklasse Süd noch eine Spielgemeinschaft mit der RW-Reserve bildet, wohl aber ab dem Sommer wieder eigenständig in den Spielbetrieb gehen will. „Sportliche Gründe wird es nicht haben“, mutmaßt Dreyer, der den Abgang als „sehr, sehr bitter und schade“ beschreibt.

Tore: 0:1 Jelle Damen (43.), 1:1 Leon Schrader (52.), 1:2 Niklas Neudorf (90.+5).