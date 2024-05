Lengede. Den Hausherren fehlt gegen den MTV die Durchschlagskraft. Nach dem dritten Gegentreffer gehen die Köpfe runter.

Den Tabellenzweiten Göttingen 05 hatten sie vor einer Woche klar mit 4:0 in die Schranken gewiesen – am Tabellendritten bissen sie sich nun an gleicher Stelle die Zähne aus: Die Landesliga-Fußballer des SV Lengede kassierten gegen den MTV Wolfenbüttel eine 0:5 (0:2)-Heimniederlage und bleiben somit weiterhin nur dicht über den Abstiegsrängen.

„Wir haben schon verdient verloren. Aber das Ergebnis ist am Ende zu hoch ausgefallen“, konstatierte Lengedes Kapitän Klaas Gatermann, der seiner Mannschaft insgesamt eine ordentliche Leistung attestierte. „Wir waren nicht schlecht im Spiel, sind aber kaum zu Chancen gekommen. Und dann kannst du eben auch keine Tore erzielen“, fasste der Abwehrmann zusammen.

Auf der Gegenseite schlugen die Wolfenbütteler eiskalt zu – die erste Chance führte gleich zum ersten Tor. Ein Schnittstellenpass genügte, um die Lengeder Abwehrkette auszuhebeln, und Fabian Henke (11.) ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen. Zu einfach fiel auch Gegentreffer Nummer 2 nach 35 Minuten, als ein langer Ball „durch den Rückenwind immer länger“ und so zur perfekten Vorlage für Hannes Joppich wurde, der den Ball an SVL-Keeper Nick Grünhagen vorbei bugsierte. Das 0:2, es war zugleich der Pausenstand.

In der zweiten Hälfte gestalteten die Lengeder das Geschehen dann zunächst ausgeglichen, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. „Dann fällt das 0:3 aus einem Freistoß, der keiner war“, sagte Gatermann. „Danach haben wir uns ein bisschen aufgegeben“, räumte er mit Blick auf die Gegentreffer Nummer 4 und 5 ein. Allerdings schonten die Lengeder unter anderem Dominik Franke, der mit einem „dicken Knie“ nur zuschaute. „Er soll lieber gegen Landolfshausen dabei sein. Da müssen wir gewinnen“, betonte Gatermann.

SV Lengede: Grünhagen – Arikan, Probst (78. Mustapha), Karger, Przondziono, Ibe (54. Kocak), Podleska (74. Pampuch), Lemke, Bahlo (74. Engel), Chehab (76. Führmann), Gatermann.

Tore: 0:1 Henke (11.), 0:2 Joppich (35.), 0:3, 0:5 K. Vollbrecht (74., 82.), 0:4 Linek (77.).