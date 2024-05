Wendezelle. Nach dem 2:1 (2:1)-Sieg gegen die FSV Schöningen II steht das Team von Trainer Marius Plote kurz vor dem Klassenerhalt in der Bezirksliga 2.

Nach der jüngsten Niederlage in Groß Lafferde haben die Fußballer des TSV Wendezelle schnell in die Spur zurückgefunden und einen wichtigen Sieg gefeiert. Durch den 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den Vorletzten FSV Schöningen II bleiben die Schwarz-Weißen in der Tabelle sechs Punkte vor den Abstiegsrängen, wodurch der Klassenerhalt bei vier ausstehenden Spielen in greifbarer Nähe ist. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir aber die klareren Chancen hatten“, sprach Trainer Marius Plote von einem verdienten Sieg.

Wendezeller drehen das Spiel nach frühem Rückstand noch im ersten Abschnitt

Dabei startete die Partie mit einem kleinen Rückschlag: In der vierten Minute erzielten die Schöninger die frühe Führung. Einen Eckball klärten die Hausherren raus, ehe ein Fernschuss aus 25 Metern im Tor von Torben Busack einschlug. Kurios: Der Ball flog nicht auf direktem Wege ins Tor. Er schlug im Fünfmeterraum auf einen kleinem Hügel auf, von wo aus er unhaltbar ins Netz flog. Geschockt waren die Wendezeller davon aber nicht. Auf Vorlage von Thomas Erich erzielte Felix Schulz nur vier Minuten später den Ausgleich (8.). Und noch vor dem Seitenwechsel drehte der Gastgeber die Partie: Niclas Kamp dribbelte in der Schlussminute des ersten Durchgangs auf das gegnerische Tor zu und schloss ab. Von der Latte prallte der Ball zu Dominik Breitsohl, der am Elfmeterpunkt gekonnt mit der Brust annahm und einschob.

Im zweiten Abschnitt hatten die Wendezeller viele Offensivaktionen, die sie im letzten Drittel aber nicht konsequent genug ausspielten. Chancen waren trotzdem da: Jannik Winkelmann und Hannes Kopitzki verfehlten per Kopfball, Ole Kamp schob knapp vorbei und Niclas Kamp scheiterte mit einem Elfmeter am FSV-Keeper. Weil die Schöninger aber nichts Gefährliches mehr anboten, feierten die Wendezeller ihren wichtigen 2:1-Erfolg.

Tore: 0:1 Timo Wyvenbeck (4.), 1:1 Felix Schulz (8.), 2:1 Dominik Breitsohl (45.).