Hondelage. Die Arminia-Fußballer gewinnen in der Bezirksliga 2 mit 2:0 beim MTV Hondelage und feiern den zweiten Sieg in Serie.

Gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte klappt es für die Fußballer des SV Arminia Vechelde aktuell ganz gut: Nach dem 3:1-Sieg am Mittwoch gegen den FC Rautheim (8.) setzte sich das Team von Trainer Dennis Pasemann in der Bezirksliga 2 nun auch gegen den MTV Hondelage durch. Beim Tabellensechsten gewann die Arminia mit 2:0 (1:0), kletterte vorbei an Teutonia Groß Lafferde auf den zwölften Platz und vergrößerte den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf fünf Zähler. Der Sieg sei verdient, erklärte der Coach: „Weil wir einfach besser waren.“

Da haben wir ein bisschen gezittert. Durch den Wind entstanden zwei, drei Situationen, die wir unterschätzt haben. Dennis Pasemann - Trainer von Arminia Vechelde über die Phase vor der Pause

Nach gut einer Viertelstunde erzielte Kapitän Roman Wagner das 1:0. Allerdings hätten die Arminen zur Pause auch noch höher führen können. Marius Wolff war zweimal alleine auf den Hondelager Keeper zugelaufen, vergab allerdings beide Chancen. Und zum Ende der ersten Hälfte kassierten die Gäste beinahe noch den Ausgleich. „Da haben wir ein bisschen gezittert. Durch den Wind entstanden zwei, drei Situationen, die wir unterschätzt haben“, erklärte Pasemann. Wenn Hondelages Top-Stürmer Michel Broders da gewesen wäre, fügt der Coach hinzu, „hätte der MTV da mindestens einen Treffer erzielt“.

Jerrymie Bahtiri macht den Sack für Arminia Vechelde erst spät zu

So blieben die Vechelder in Front. Und kurz nach dem Seitenwechsel bot sich die große Chance, die Führung noch zu erhöhen. Doch Jerrymie Bahtiri verstolperte den Ball, statt für ein sicheres Tor auf den mitgelaufenen Bennet Bytyqi abzulegen. „Später macht er dann aber den Schwierigsten von allen“, beschrieb Pasemann das späte und erlösende 2:0 (85. Minute). Aus dem Gewühl heraus zog der Vechelder Mittelfeldakteur volley ab und traf.

Die Freude war auch beim Arminia-Coach groß, trotzdem sagte er: „Das Ding müssen wir früher zumachen.“ Die drei Punkte seien brutal wichtig, zumal sämtliche Verfolger ihre Partien an diesem Spieltag verloren.

Tore: 0:1 Wagner (16.), 0:2 Bahtiri (85.).