Vechelde. Der Fußball-Bezirksligist SV Arminia Vechelde bezwingt den FC Rautheim mit 3:1 und bleibt dadurch über dem Strich.

Es war ein Spieltag, an dem die Kellerkinder der Fußball-Bezirksliga ordentlich punkteten. Die SV Lauingen Bornum, der FC Wenden und der TSV Arminia Vöhrum gewannen allesamt ihre Partien. Doch auch der SV Arminia Vechelde erledigte seine Hausaufgaben und verhinderte so den Sturz auf einen Abstiegsrang. Gegen den FC Rautheim feierte die Elf von Coach Dennis Pasemann einen wichtigen 3:1 (1:1)-Sieg.

Im Vergleich zur 1:3-Pleite bei der FSV Schöningen II zeigten sich die Vechelder nun von einer anderen Seite, bis der Ball dann aber auch im Netz zappelte, dauerte es fast 40 Minuten. Dann jedoch hatte Marcel Reim die Arminen in Führung gebracht. Lange hielt die Freude jedoch nicht an, denn in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs glichen die Rautheimer durch Jonathan Bruness aus.

Das 1:1 zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt ließ die Vechelder jedoch kalt. Statt die Köpfe nun in den Sand zu stecken, gingen sie zehn Minuten nach Wiederanpfiff durch Marius Wolff erneut in Führung. Und eine gute Viertelstunde später markierte Artur Bogujan das 3:1, das letztendlich auch das Endergebnis darstellen sollte.

Durch den neunten Saisonsieg kletterte der SV auf den 13. Platz und hat zwei Zähler Abstand auf den ersten Abstiegsrang, auf den der spielfreie TSV RW Schwicheldt abrutschte.

Tore: 1:0 Reim (39.), 1:1 Bruness (45.+1), 2:1 Wolff (56.), 3:1 Bogujan (72.).