Peine. In der 1. Fußball-Kreisklasse gehen nur sechs der acht angesetzten Begegnungen an, da zwei Teams nicht angetreten sind.

Dem Spitzenduo der 1. Fußball-Kreisklasse wurde es am vergangenen Wochenende sehr einfach gemacht. Sowohl Primus Grün-Weiß Vallstedt als auch Verfolger Takva Peine bekamen ihre Punkte kampflos zugesprochen, denn: Der TSV Meerdorf und der SV Lengede III traten nicht an. Ein wildes Spektakel gab‘s indes in Wendezelle.

TSV Wendezelle II – TSV Eixe 3:7 (1:2). Tore: 0:1 Schmerse (9.), 0:2 Kilic (17.), 1:2 Günther (32.), 2:2 Gomm (51./FE), 3:2 Günther (63.), 3:3 Weise (67.), 3:4 Proest (69.), 3:5 Schmerse (74.), 3:6, 3:7 Proest (83., 90.+3).

„Eigentlich haben wir kein schlechtes Spiel gemacht. Wir haben den Ball gut laufen lassen, wir hatten eine gute Spielanlage und hatten gerade in der ersten Halbzeit auch ein paar Chancen“, berichtete Wendezelles Coach Timo Welskop. Die Eixer seien aber „brutal effektiv“ gewesen vor dem Kasten, gestand Welskop. Zudem standen die Gäste sehr kompakt in der Defensive, weshalb Schwarz-Weiß „nur“ zu drei Treffern kam.

Die weiteren Ergebnisse:

TSV Denstorf – Adler Handorf 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Eilhardt (19.), 2:0, 3:0 Thomalla (21., 47.), 4:0 Eilhardt (60.), 4:1 Letizia (64.), 4:2 Ohmes (81.).

TSV Münstedt – VT Union Groß Ilsede 0:8 (0:5). Tore: 0:1, 0:2 Spatafora (12., 20.), 0:3 Kaptan (23.), 0:4, 0:5 Spatafora (32., 45.), 0:6 Liesecke (65.), 0:7 Spatafora (85.), 0:8 Biely (89.).

MTV Wedtlenstedt – BSC Bülten 5:2 (1:0). Tore: 1:0 Dostani (20.), 2:0 Eroglu (47.), 3:0, 4:0 Behrens (50., 52.), 4:1 Lüderitz (60.), 4:2 Nahimana (70.), 5:2 Behrens (76.).

SSV Plockhorst – SSV Stederdorf 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Mahler (10.), 2:0 Götze (35.), 3:0 Krenz (79.). Gelb-Rot: Stederdorf (82.).

TSV Eintracht Essinghausen – SV Teutonia Groß Lafferde II 3:3 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Bock (9., 32.), 2:1 Schimpf (56.), 2:2, 2:3 Braun (61., 70./Elfmeter), 3:3 Bock (87.).

