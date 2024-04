Kreis Peine. Die A-Junioren aus Broistedt erleben in der Bezirksliga Süd eine wilde Achterbahnfahrt. Spannung in der U17-Bezirksliga hält an.

Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord fuhren die A-Junioren-Fußballer von Eintracht Edemissen mit 6:0 gegen den JFV Kickers ein. In der Südstaffel wahrten die Pfeile aus Broistedt dagegen ihre Meisterschaftschancen durch einen dramatischen 5:4-Erfolg gegen den FC Gleichen.

U19, Bezirksliga Nord

TSV Eintracht Edemissen – JFV Kickers 6:0 (3:0). Tore: 1:0, 3:0 Goedecke (4., 21.), 2:0, 4:0 Scott (11., 55.), 5:0 Khaleel (60.), 6:0 Upadeck (68.).

Die Eintracht entschied auch das zweite Duell gegen die arg ersatzgeschwächten Kickers aus dem Kreis Gifhorn für sich. Luis Goedecke und Scott Paul ebneten mit ihren Doppelpacks den Weg zum klaren Sieg.

U19, Bezirksliga Süd

FC Pfeil Broistedt – FC Gleichen 5:4 (2:1). Tore: 0:1 Schmalenbach (15.), 1:1 Traube (27.), 2:1, 3:1, 4:1 Jagusch (30., 70., 75.), 4:2 Gattke (79.), 4:3, 4:4 Schmalenbach (85/FE., 87.), 5:4 Rammo (90.).

Dank des Last-Minute-Treffers von Moussa Rammo wahrten die Pfeile ihre Titelchance – nach 90 turbulenten Minuten, in denen die Broistedter nach einer 4:1-Führung noch den 4:4-Ausgleich hatten hinnehmen müssen. Wie schon beim 2:1-Hinspielsieg war der FC Gleichen ein unangenehmer Gegner für den Tabellenzweiten.

U17, Bezirksliga Süd

SV Querum – SV Arminia Vechelde II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Djemajl (40.+2).

Durch die Niederlage in Querum rutschte die Arminen-Reserve auf den drittletzten Tabellenplatz ab – zugleich der erste Abstiegsrang. Das Tor des Tages fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte im Anschluss an einen Freistoß.

SC RW Volkmarode – SV Lengede 0:4 (0:2). Tore: 0:1 (3.), 0:2 (30.), 0:3 (46.), 0:4 (68.).

Mit dem Pflichtsieg beim Tabellenvorletzten schoben sich die Lengeder auf den fünften Rang vor. Sicher fühlen darf sich das Team von Trainer Marcel Burkutean allerdings noch lange nicht: Zwischen dem Nachbarn aus Vechelde und dem SVL liegen vier Spieltage vor Schluss gerade einmal zwei Punkte.

U15, Bezirksliga Nord

JSG Barnstorf/N./H. – TSV Eintracht Edemissen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Borsuck (20.), 0:2, 0:3 Vetter (34., 43.), 0:4 Meyer (70.).

Der Tabellenzweite ließ beim Kellerkind nichts anbrennen und machte durch den Doppelpack von Jan Fryderyk Vetter kurz vor und nach der Pause den Deckel drauf.

jne