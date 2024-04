Schwicheldt. Die Mannschaft von Trainer Tobias Dreyer kassiert gegen die SV Lauingen Bornum eine bittere 0:3-Heimniederlage.

Der TSV Rot-Weiß Schwicheldt hat einen großen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga 2 verpasst. Die Mannschaft um Cheftrainer Tobias Dreyer unterlag im Kellerduell auf eigenem Platz der SV Lauingen Bornum am Ende mit 0:3 (0:2). Somit beträgt der Abstand auf die Abstiegszone lediglich drei Zähler.

„Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, es gab Torchancen auf beiden Seiten“, gab Dreyer zu Protokoll. Felix Seeler und Pascal Taraschewski scheiterten für die Gastgeber jeweils aus aussichtsreichen Positionen. Dann waren die Gäste aus dem Landkreis Helmstedt am Zug – und Schwicheldts Jan Stock brachte einen Lauinger Angreifer elfmeterreif zu Fall. Kevin Houschka ließ sich nicht zweimal bitten und schoss das Spielgerät an Schwicheldts Torwart Branco Broschinski vorbei in die Maschen zur Führung für „LaBo“. Dreyer meinte, dieses Tor habe das gesamte Spiel verändert. „Vorher war es noch ein bisschen Abtasten gewesen, danach ging es so richtig los.“

Es gab weiter Abschlüsse hüben wie drüben. Der zweite Treffer war aber erneut dem Mitkonkurrenten im Abstiegskampf vorbehalten: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld drückte Houschka den Ball per Kopf über die Torlinie – es war ein bitterer Schlag auf die Hauptsicherung der Gastgeber.

Onur Bacaksiz verpasst vom Punkt aus das 1:3

„Nach der Halbzeitpause sind wir dann voll ins Risiko gegangen, hatten mehr und mehr die Spielkontrolle“, erklärte der Chefcoach der rot-weißen Hausherren. Und genau in diese Drangphase hinein machten die Lauinger mit dem 3:0 durch Joscha Frohbart in der 63. Minute alles klar. Zwar hatte die Dreyer-Elf nur kurze Zeit später die Riesengelegenheit, noch einmal eine richtige Aufholjagd zu starten, aber daraus wurde letztlich nichts, da Onur Bacaksiz den Ball weit über das SV-Gehäuse drosch.

Auch Dreyer musste sich nach diesem Fehlschuss eingestehen: „Wir haben dann gemerkt, dass es wohl mit einem eigenen Treffer an diesem Nachmittag sehr schwierig werden würde.“ Die Schwicheldter versuchten zwar weiterhin alles, doch es sollte einfach nicht sein.

„Von den Torchancen her hatte Lauingen Bornum in Summe schon die besseren. Vor diesem Hintergrund geht der Sieg auch in Ordnung“, fasste Tobias Dreyer das Geschehen auf dem Feld zusammen.

Tore: 0:1, 0:2 Houschka (22./ Foulelfmeter, 37.), 0:3 Frohbart (63.).