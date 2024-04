Volkmarode/Vöhrum. In der Fußball-Bezirksliga 2 halten die Arminen beim SC Rot-Weiß Volkmarode zwar gut mit, verlieren aber mit 0:3.

Schon zum siebten Mal in Folge blieb der TSV Arminia Vöhrum in der Fußball-Bezirksliga 2 punkt- und auch torlos. „Wir waren stark ersatzgeschwächt, haben aber alles reingehauen und alles versucht“, sagte Arminen-Trainer Christian Peters nach der 0:3 (0:1)-Pleite seiner Rumpfelf beim Tabellenvierten SC Rot-Weiß Volkmarode.

„Es muss schon vieles zusammenkommen, damit du in unserer Situation in Volkmarode etwas Zählbares holst“, gab Peters zu. Dabei hatte seine Elf die taktischen Vorhaben gut umgesetzt. „Wir standen ziemlich defensiv und waren sehr diszipliniert“, berichtete der Chefcoach des Tabellenschlusslichts, das im ersten Abschnitt sogar selbst zu einer guten Torchance kam. Mirko Warmbold scheiterte mit einem gut getretenen Freistoß an SC-Keeper Finn Winter. Dafür klingelte es auf der anderen Seite: Nach einer Flanke war Arminias Torhüter Bastian Warmuth noch mit einer Faust dran, das Spielgerät sprang vor die Füße von Volkmarodes Niklas Schütze, der aus rund elf Metern die Führung für die Hausherren besorgte (40. Minute).

Man habe es, trotz des bitteren Nackenschlags vor der Halbzeitpause, diszipliniert weitergespielt, lobte Peters das unermüdliche Aufbäumen der Arminia. Auch nach dem zwischenzeitlichen 2:0 für die Rot-Weißen sechs Zeigerumdrehungen nach dem Pausentee, steckte der Tabellenletzte nicht auf. Warmbolds Distanzschuss verfehlte das Ziel knapp. So machte Volkmarode in persona Magnus Kramer in Minute 79 endgültig den Deckel auf die Begegnung. Peters konstatierte: „Am Ende des Tages ist der Sieg für Volkmarode schon verdient.“ Dennoch schiebt er nach: „Wenn du unten drin stehst, dann fehlt dir auch das nötige Glück.“

Am Mittwoch wartet das Heimspiel gegen Salzdahlum

Die nächste Gelegenheit, den Bock umzustoßen, gibt es für die Vöhrumer am Mittwoch (15 Uhr) gegen den MTV Salzdahlum.

Tore: 1:0 Schütze (40.), 2:0 Aldag (51.), 3:0 Kramer (79.).

juv