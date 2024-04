Broistedt. Die Pfeile geben sich in der Fußball-Landesliga der Frauen gegen den Vorletzten keine Blöße. Mittwoch steht das Pokal-Halbfinale an.

Bereits vor zwei Wochen hatte der FC Pfeil Broistedt, Spitzenreiter in der Fußball-Landesliga der Frauen, Tabellenschlusslicht SpVgg Wacker Braunschweig mit 9:1 auf die Heimreise geschickt. An diesem Wochenende war der Vorletzte SG Wulften/Lindau/Hattorf zu Gast im Broistedter Sportpark. Und wieder gab‘s neun Stück für das Kellerkind – diesmal lautete der Endstand 9:0 (4:0).

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, vor allem spielerisch haben wir überzeugt“, freute sich Pfeile-Trainer Börge Warzecha, dessen Elf einen richtigen Blitzstart hinlegte: Schon nach 120 Sekunden traf Denise Gregor zur Führung. Erneut Gregor war es, die nach rund einer Viertelstunde die Weichen bereits klar auf Heimsieg stellte. Madlen Kossian sowie Liesa Behrens sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Denise Gregor und Liesa Behrens gelingt der Dreierpack

„Nach dem Seitenwechsel haben wir zügig nachgelegt, das war wichtig“, schilderte Warzecha das 5:0 durch Doppelpackerin Behrens. Man habe in der Folge noch mehr in die Breite anstatt gleich in die Spitze gespielt, so der Coach der Gastgeberinnen. Mit Erfolg: Gregor, Kira Reuter und Lucie Kraft schraubten das Ergebnis noch weiter in die Höhe. Zwischenzeitlich hatte Behrens aus ihrem Doppel- noch einen Dreierpack gemacht. Auch Gregor gelang dieses persönliche Erfolgserlebnis.

Warzecha lobte sein Team in höchsten Tönen: „In allen Mannschaftsteilen war dies eine gute Leistung.“

Ein ganz anderes Kaliber wartet auf die Warzecha-Elf am Mittwoch, wenn von 11 Uhr an das Halbfinale des Bezirkspokals ansteht. Der Gegner: kein Geringerer als der Landesliga-Zweite, die SVG Göttingen. Die Broistedterinnen müssen in der Universitätsstadt ran. „Wir haben in der Liga einmal 2:2-unentschieden gegen die SVG gespielt und einmal 4:0 gewonnen, also zweimal gut ausgesehen. Nichtsdestotrotz wird es ein sehr, sehr schwieriges Spiel gegen einen sehr guten Gegner.“

Tore: 1:0, 2:0 Gregor (4., 16.), 3:0 Kossian (26.), 4:0, 5:0 Behrens (45., 48.), 6:0 Gregor (49.), 7:0 Reuter (52.), 8:0 Behrens (58.), 9:0 Kraft (62.).