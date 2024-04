Denstorf/Plockhorst. Der formstarke SSV wies in der 1. Fußball-Kreisklasse auch den Bültener SC in die Schranken. Sieben-Tore-Spektakel in Denstorf.

Der SSV Plockhorst ist zur Zeit das Team der Stunde in der 1. Fußball-Kreisklasse. Die Plockhorster kassierten in der zweiten Saisonhälfte bis dato lediglich eine Niederlage. Auch dem Bültener SC zeigte der Tabellenfünfte beim souveränen Heimsieg seine Grenzen auf.

SSV Plockhorst – BSC Bülten 5:0 (4:0). Tore: 1:0 Knieling (19.), 2:0 Krenz (23.), 3:0 Knieling (39.), 4:0 Mahler (43.), 5:0 Krenz (55.).

Die Plockhorster, sie sind weiterhin in einer bestechenden Form! Seit nunmehr neun Partien in Folge (7 Siege, 2 Remis) ist der SSV unbesiegt, weshalb das Team um Trainer Lennart Scholz sich mittlerweile schon auf Rang 5 wiederfindet. „Ich glaube, dass wir in der Rückrunde einfach das spielen, was wir auch können. Jeder Spieler versteht nun das System, welches wir spielen wollen. Das war in der Hinserie noch nicht so, da mussten wir uns erst finden“, nennt Scholz die Gründe für das aktuelle Formhoch seiner Mannschaft. Auch gegen den BSC habe man von Beginn an das Heft in die Hand genommen, sagte der SSV-Coach. Die Konsequenz: Bereits zur Pause war die Begegnung entschieden.

Außerdem spielte:

TSV Denstorf – TSV Eixe 4:3 (1:3). Tore: 0:1 Lukatis (16.), 0:2 Weise (28.), 1:2 Lüddecke (36.(FE), 1:3 Weise (40.), 2:3 Biedermann (53.), 3:3 N. Wilke (59.), 4:3 Eilhardt (75./FE).

juv