Wendezelle. Der TSV gewinnt am Mittwochabend mit 1:0 gegen Schlusslicht Arminia Vöhrum, das erneut ohne eigenen Treffer bleibt.

Weitere 90 Minuten ohne eigenen Treffer und die 15. Saisonniederlage in der Bezirksliga 2 obendrauf: Am Mittwochabend verloren die Fußballer des TSV Arminia Vöhrum mit 0:1 (0:1) beim Kreisrivalen TSV Wendezelle und bleiben damit das Schlusslicht der Staffel. Die Hausherren hingegen blieben zum dritten Mal in Serie ungeschlagen und schafften dadurch den Sprung in die obere Tabellenhälfte auf Platz 9. „Man muss dieses Spiel aber zweigeteilt sehen“, erklärte Wendezelles Coach Marius Plote: „In der ersten Hälfte waren wir komplett überlegen, nach der Pause hat sich Vöhrum in das Spiel reingebissen.“

Der TSV Wendezelle nutzt nur eine von drei guten Chancen

Die ersten 45 Minuten spielten sich laut dem Trainer der Schwarz-Weißen beinahe gänzlich in der Hälfte der Gäste ab. Bis auf zwei, drei Freistöße, die die Vöhrumer lang in den Wendezeller Sechzehner schlugen, kam vom Tabellenletzten nur wenig. „Und wir hätten eigentlich 3:0 führen müssen“, haderte Marius Plote, für dessen Team nur Dominik Breitsohl getroffen hatte (32.). Patrick Woltmann und Sven Balke hatten weitere aussichtsreiche Möglichkeiten vergeben. „Sven schießt aus 18 Metern drüber... wenn er den Ball kontrolliert schiebt, ist das ein Tor“, bedauerte sein Coach.

Auf dem nassen Boden mussten wir aber immer Angst haben, dass mal ein Ball durchrutscht. Marius Plote - Trainer des TSV Wendezelle

Für die Reaktion der Vöhrumer nach der Pause zollte Plote ihnen viel Respekt: „Sie sind stark in die Zweikämpfe reingegangen, vielleicht aber auch ein bisschen zu hart. Wir waren davon etwas überrascht, die Spielanteile waren dann eher auf ihrer Seite.“ Der Ausgleich sprang dabei aber nicht heraus, zwei Chancen von Kilian Timpe und Marvin Janke fanden nicht den Weg ins Tor. „Auf dem nassen Boden mussten wir aber immer Angst haben, dass mal ein Ball durchrutscht“, sagte Plote. Maximilian Hantel hätte dem Wendezeller Zittern in der 80. Minute ein Ende machen können, freistehend schoss er aus fünf Metern über das Tor.

Tor: 1:0 Dominik Breitsohl (32.).