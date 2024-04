Peine. Die beiden Vereine setzen sich wie im Vorjahr im Peiner Herzberg durch. Mehr als 250 Teilnehmer gehen an den Start.

Der traditionsreiche Eulepokal lockte am vergangenen Samstag wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler in den Peiner Herzberg. Rund 250 Aktive stellten sich dem Waldlauf auf verschiedenen Strecken und kämpften mit ihren Vereinen um die kleine und die große Eule – je nachdem ob ein Verein mehr oder weniger als 1000 Mitglieder hat. Je nach Platzierung in der jeweiligen Altersklasse erhielten die Läufer zwischen neun Punkten für den ersten Platz und einen Zähler für jeden Läufer, der ab Platz 9 ins Ziel kam. Und die Titelverteidiger gaben sich in diesem Jahr keine Blöße.

MTV Vechelde und Anker Gadenstedt gewinnen mit ordentlichem Vorsprung

Bei den Großvereinen lieferten sich der TSV Arminia Vöhrum und der MTV Vechelde erneut einen spannenden Kampf um die Spitze der Vereinswertung, den der MTV am Ende mit einem Vorsprung von 59 Punkten für sich entschied. Nicht nur bedeutete dies die Titelverteidigung: Die Vechelder nahmen die große Eule zum dritten Mal in Folge mit nach Hause. Im Rennen um die kleine Eule hatte erneut der SV Anker 06 Gadenstedt die Nase vorn. Der TSV Mehrum landete wie im Vorjahr auf Rang 2. Dabei baute Gadenstedt seinen Vorsprung auf den Verfolger auf rund 100 Punkte aus.

Die Jungs und Mädchen bis einschließlich elf Jahren liefen eine Strecke von etwa 860 Metern. Am schnellsten bewältigte diese Distanz Cem Sevim von der LG Peiner Land. Er kam nach 3:26 Minuten ins Ziel und siegte damit in der Altersklasse M11. Schnellstes Mädchen auf der Strecke war Maite Böse vom MTV Vechelde, die die Altersklasse W10 in 4:16 Minuten gewann. Ebenfalls eine tolle Zeit lief Fynn Wöhe vom TSV Mehrum bei den erst neunjährigen Jungs. Nur eine Sekunde fehlte ihm, um die 4-Minuten-Schallmauer zu durchbrechen, und er fand sich auf Platz 1 in der M9 wieder.

Daniela Stemmer-Hamerlinski (Anker Gadenstedt) beendete die 2450 Meter in 11:57 Minuten und gewann die Altersklasse W40. © regios24 | Henrik Bode

Clara Seifert (Lengede) und Nola Kramer (Vechelde) liefern starke Zeiten ab

Auf die nächstlängere Strecke von circa 1300 Meter gingen die Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren. Hier lief der 12-jährige Lukas Mittmann von der LG Peiner Land die schnellste Zeit mit 4:35 Minuten. Jarne Lüddecke von Anker Gadenstedt siegte in der M13 in 4:37 Minuten. Die Mädchen waren kaum langsamer. Hier hatten Clara Seifert vom SV Lengede (W15, 4:43 Minuten) und Nola Kramer (W13, 4:44 Minuten) die Nase vorn.

Frauen, Männer und Senioren hatten die Wahl, eine oder zwei große Runden zu laufen. Über die einfache Distanz (etwa 2450 Meter) kam Peter Fräßdorf (M40) wie im Vorjahr als Erster ins Ziel (8:25 Minuten). Elias Geffert vom TSV Mehrum lief 20 Sekunden nach ihm ein und holte damit den Sieg in der männlichen U20. Die schnellste weibliche Läuferin über diese Distanz, Laura Mecke (U18) vom MTV Vechelde, ging in 11:30 Minuten über die Ziellinie.

Zwei Triathleten dominieren bei den Erwachsenen

Der schnellste Mann aus Peine auf der doppelten Distanz war David Eckert (M30) von den Tri-Speedys Peine: Er benötigte 20:12 Minuten für die rund 4900 Meter. Auch die schnellste Frau über die längste Strecke des Wettkampfs war eine Triathletin: Laura Krecker benötigte 22:48 Minuten für ihren Sieg in der W30.

Der SV Lengede, der TSV Mehrum und der MTV Vechelde, die gemeinsam Ausrichter der Veranstaltung waren, zogen ein positives Fazit zum Eulepokal: „Trotz des gefühlten Wintereinbruchs sind kaum weniger Läufer als im Vorjahr angetreten. Das zeigt, dass ein Wettkampf, bei dem es um den Wettbewerb unter den Vereinen geht, viele Kräfte mobilisieren kann.“