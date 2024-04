Lengede. Der Bezirksligist gewinnt mit 3:1 gegen die FT Braunschweig III. Iven Blasik erzielt den Ausgleich und macht am Ende den Deckel drauf.

Ein 0:1-Rückstand zur Pause hat den U17-Fußballern des SV Lengede am Dienstagabend nichts ausgemacht. Das Spiel in der Bezirksliga Mitte gegen die FT Braunschweig III drehten die B-Junioren noch in einen 3:1-Sieg um und verließen damit vorerst wieder die Abstiegsränge. In der Staffel bleibt es allerdings weiter eng.

Die Lengeder hatten die erste Hälfte eigentlich im Griff. „Der Ball lief gut, wir hatten aber einige Fehlpässe, waren nicht zielstrebig genug und hatten keine hundertprozentigen Chancen“, berichtete Trainer Kevin Burkutean. Außerdem gingen die Freien Turner durch eine Einzelaktion in Führung (23.). Nach dem Seitenwechsel pressten die Hausherren die Braunschweiger noch höher an und waren noch griffiger. Schon nach sieben Minuten erzielte Iven Blasik nach tollem Steckpass den Ausgleich (47.).

„Danach waren wir am Drücker. Wir wussten, dass noch mehr geht“, berichtete Lengedes Trainer. Nach einem Eckball und durch einen Abwehrfehler erzielte seine Mannschaft die Tore 2 und 3. „Die Freude war natürlich riesig, weil wir uns für unseren Aufwand belohnt haben“, sagte Burkutean.

Tore: 0:1 (23.), 1:1 Iven Blasik (47), 2:1 Joey Theuer (71.), 3:1 Iven Blasik (77.).