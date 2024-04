Kreis Peine. C-Junioren spielen in der Bezirksliga remis, U19 feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Vecheldes zweite U17 führt 6:0 und gewinnt 6:4.

In letzter Minute haben die U15-Fußballer des TSV Edemissen noch einen Punkt in der Bezirksliga ergattert, konnten damit den Patzer des Konkurrenten aber nicht gänzlich ausnutzen. Unterdessen gelang der U19 des Vereins ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt – die A-Junioren verließen nach ihrem 4:2-Erfolg die Abstiegsränge. Einen kleinen Patzer leistete sich der älteste Jahrgang des FC Pfeil Broistedt im Titelrennen.

A-Junioren, Bezirksliga

Nord: JFV Kickers Braunschweig – TSV Edemissen 2:4 (1:1). Tore: 1:0 (13.), 1:1 Erik Lohff (36.), 2:1 (47.), 2:2, 2:3 Erik Lohff (63., 82.), 2:4 Luis Goedecke (85.).

Eine starke Mentalität zeigten die Edemisser, glichen in Braunschweig zwei Rückstände aus und verließen mit ihrem Sieg die Abstiegsränge. „Endlich. Jetzt sind wir da, wo wir sein wollen und müssen es nun verteidigen“, war TSV-Trainer Roland Bamberg erleichtert. „Das war eine absolut starke Willensleistung. Zusammen mit der überragenden Physis wurde es am Ende belohnt.“ Dreifach traf Erik Lohff, der gelernter Abwehrspieler ist, nun aber im linken Mittelfeld überragte: „Er hat einen guten Abschluss und stand bei den Toren immer richtig“, lobte Bamberg.

Süd: JFV West Göttingen – FC Pfeil Broistedt 3:3 (2:0). Tore: 1:0 (31.), 2:0 (45.), 2:1 Moussa Rammo (53.), 3:1 (57.), 3:2 Moussa Rammo (67.), 3:3 Fabio Jagusch (70.).

Der kürzlich erfolgte Rückzug von Schlusslicht KSV Vahdet Salzgitter hatte den Broistedtern in die Karten gespielt – immerhin ließen sie beim 2:2-Remis in der Hinrunde Punkte in diesem Nachbarschaftsduell liegen. Durch das Unentschieden in Göttingen verpassten es die Pfeile nun aber, den Spitzenreiter aus dem Eichsfeld unter Druck zu setzen. Was Trainer Dennis Köhler vor allem ärgerte, waren drei nicht gegebene „klare Elfmeter“ für seine Mannschaft. Aber nicht nur das: „Wir haben wieder ein bisschen gebraucht, um in Tritt zu kommen. Das hatten wir schon häufiger, so lagen wir gleich wieder 0:2 hinten. Erst nach einer Ansage von mir in der Pause haben wir dann zur Stabilität gefunden.“ Letztlich war noch ein hoher Kraftaufwand notwendig, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. „Jetzt hoffen wir, dass Eichsfeld noch mal patzt. Wir wollen all unsere Spiele gewinnen“, erklärte Köhler, der glaubt, dass sich der Titelkampf erst mit dem direkten Aufeinandertreffen am letzten Spieltag entscheidet.

JFV Eichsfeld – SV Lengede 4:2 (1:0). Tore: 1:0 (11.), 2:0 (57.), 2:1 Leon Lonau (64.), 3:1 (71.), 4:1 (90.+2), 4:2 Luis Gjuci (90.+4).

Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Leon Lonau schnupperten die Lengeder beim Tabellenführer noch einmal am Punktgewinn, doch nur sieben Minuten später stellte der Gastgeber die Weichen bereits wieder auf Heimsieg. Durch die sechste Niederlage der Saison weisen die Lengeder nun eine negative Bilanz auf.

B-Junioren, Bezirksliga

Mitte: Arminia Vechelde II – FT Braunschweig III 6:4 (3:0). Tore: 1:0 Agit Yalti (7.), 2:0 Samuel Scholz (10.), 3:0 Emil Skejic (33.), 4:0 Samuel Scholz (46.), 5:0, 6:0 Emil Skejic (50., 53.), 6:1 (62.), 6:2 (73.), 6:3 (78.), 6:4 (80.).

Über etwas mehr als 50 Minuten zeigten die Vechelder eine ganz starke Leistung. „Wir haben die Zweikämpfe angenommen und unsere Angriffe zügig vorgetragen. Es gab kaum Ballhaltephasen“, beschrieb Arminia-Trainer Dennis Herrmann die Zeitspanne bis zum 6:0. Der Sieg geriet zwar nicht mehr in Gefahr, dennoch kamen die Freien Turner dem Gastgeber noch einmal recht nah. „Wir müssen uns ankreiden, dass wir in kurzer Zeit zu viel gewechselt und damit die Ordnung durcheinander gebracht haben. Natürlich wollten wir das Spiel gerne anders ins Ziel bringen.“

C-Junioren, Bezirksliga

Nord: TSV Edemissen – MTV Gifhorn II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 (21.), 1:1 Florin Pojar (70.).

Da war die Chance: Spitzenreiter VfB Fallersleben II patzte mit einer 2:3-Niederlage, doch der Verfolger aus Edemissen konnte dies nicht vollends nutzen. „Das hat uns auch geärgert – am Ende sind wir aber froh, dass wir zumindest einen Punkt geholt haben“, erklärte TSV-Trainer Nils Karge. Sein Team betrieb gegen die Gifhorner Chancenwucher und wurde bei einem eigenen Abwehrfehler eiskalt bestraft. „Spielerisch war das von beiden Seiten ein hohes Niveau“, lobte der Coach, dessen Team in der Schlussminute noch zum Ausgleich kam. Der erst zehn Minuten zuvor eingewechselte Bezirksliga-Debütant Florin Pojar aus der zweiten C-Jugend traf sehenswert: mit links von der linken Seite in den rechten Winkel. „Das ganze Team hat ihn natürlich gefeiert“, erklärte Karge, der mit seiner U15 weiter an den Titelgewinn glaubt.