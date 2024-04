Kreis Peine. Die Kreisklassen-Fußballer verpassen es, nach den Patzern der Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, einen entscheidenden Schritt zu machen.

Das Trio auf den Abstiegsplätzen der 1. Fußball-Kreisklasse blieb am Wochenende sieglos. Schlusslicht TSV Münstedt kam sogar mit sage und schreibe 1:16 unter die Räder. Dennoch konnte der SV Teutonia Groß Lafferde auf Platz 13 kein Kapital daraus schlagen. Derweil wies die VT Union Groß Ilsede den Liga-Primus Grün-Weiß Vallstedt im Topspiel in die Schranken.

SV Teutonia Groß Lafferde II – TSV Denstorf 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Jasper (20.), 0:2 Biedermann (44.), 0:3 Eilhardt (49.), 0:4 Wilke (81.), 1:4 Braun (83./Elfmeter).

Mit einem Heimerfolg gegen den Siebten hätten sich die Teutonen ein Punktepolster von elf Zählern auf die Abstiegszone anfressen können. Doch daraus wurde nichts, da der TSV bereits in Abschnitt 1 mit einem 2:0-Vorsprung auf die Siegerstraße abbog. Finn Eilhardts Tor fünf Zeigerumdrehungen nach Wiederbeginn ließ die letzten Zweifel der Gäste auf einen dreifachen Punktgewinn verstummen.

VT Union Groß Ilsede – Grün-Weiß Vallstedt 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Spatafora (57.).

Unions Trainer Christian Semper sah von Anfang an ein „Spiel auf Augenhöhe“. Es sei eine intensiv geführte Begegnung gewesen, in der es aber wenige Torchancen gegeben habe, gab Semper an. „Beide Mannschaften haben versucht, Fußball zu spielen. In den ersten 20, 25 Minuten nach der Pause ist die Partie dann auf unsere Seite gekippt. Mit Erfolg: Damien Spatafora hatte den richtigen Riecher.

Die weiteren Ergebnisse:

SV Lengede III – BSC Bülten 5:5 (2:2). Tore: 1:0 Scheer (4.), 1:1 Dreißigacker (14.), 2:1 Eigentor Winkler (24.), 2:2 Böker (43.), 2:3 Hüller (53./Elfmeter), 2:4 Nahimana (63.), 3:4 Runge (67.), 3:5 Böker (70./Elfmeter), 4:5, 5:5 Scheer (85./Elfmeter, 88.). Gelb-Rot: BSC (85.).

Adler Handorf – TSV Münstedt 16:1 (4:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Ohmes (4., 13., 35.), 4:0 Nowicki (45.), 5:0 Ohmes (46.), 5:1 Ayhan (50.), 6:1, 7:1 Ramp (53., 54.), 8:1 Ohmes (62.), 9:1 Nowicki (63.), 10:1 Jan. Kühn (64.), 11:1 Ramp (68.), 12:1 Ohmes (71.), 13:1, 14:1 Ramp (74., 81.), 15:1, 16:1 Hornig (86./Elfmeter, 90.+3).

SSV Plockhorst – MTV Wedtlenstedt 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Zemke (14.), 1:1 Eroglu (90.+2/Elfmeter).

TSV Eixe – TSV Eintracht Essinghausen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Proest (25.), 2:0, 3:0 Lukatis (28., 53.), 4:0 Ewald (74.).

SSV Stederdorf – TSV Wendezelle II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Braun (30.).

TSV Meerdorf – Takva Peine 0:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Ye. Sincar (17., 32./Elfmeter), 0:3 M. Sincar (43.), 0:4 Öndes (77.).

