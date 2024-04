Lauingen. Die Bezirksliga-Fußballer müssen sich mit einem 3:3 bei der SV Lauingen Bornum begnügen. Erneut bringt ein kapitaler Fehler ein Gegentor.

Der SV Teutonia Groß Lafferde bleibt seiner Linie in der Fußball-Bezirksliga 2 treu – leider! Denn beim 3:3 (3:1)-Remis bei der SV Lauingen Bornum leistete sich das Team von Trainer Thomas Mainka wieder einmal einen krassen individuellen Fehler, der zu einem Gegentor führte. Im Kreis Helmstedt hätten die Teutonen gegen einen ihren Verfolger einen ganz wichtigen Sieg einfahren können, doch selbst eine 3:0-Führung reichte ihnen dafür nicht. „Unter dem Strich ist das natürlich enttäuschend, aber das haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil wir die Spielkontrolle hergegeben haben“, haderte Coach Mainka nach der Partie.

Die Groß Lafferder nutzen ihre Torchancen gut aus

In der ersten Hälfte präsentierten sich die Groß Lafferder brutal effizient. Nach zwei vergebenen Torannäherungen von Julian Rode in der Anfangsphase, erzielte Lasgin Youssef den 1:0-Führungstreffer (15.). Und gut eine Viertelstunde später erhöhte Patrick Schmidt auf 2:0. Allerdings hatte die Gäste Glück, dass im Mittelfeld kein Foul gegen sie gepfiffen wurde. Die schwache Restverteidigung hebelten sie dann mit einem ordentlichen Spielzug aus. Und Kevin Harms setzte noch einen oben drauf: Nach einem schönen Diagonalball befand sich der Mittelfeldregisseur am gegnerischen Strafraumeck und erhöhte mit einer Mischung aus Schuss und Flanke. Unnötig: Kurz vor der Pause waren die Lafferder bei einem Eckball nicht energisch genug und kassierten den Treffer zum 1:3.

Wir leisten uns pro Spiel leider einen kapitalen Fehler. So nehmen wir letztlich eben nur den einen Punkt mit Thomas Mainka - Trainer des SV Teutonia Groß Lafferde

Laut Trainer Thomas Mainka war dies der Knackpunkt des Spiels. Im zweiten Abschnitt war die Teutonia nur noch die reagierende Mannschaft und leistete sich unzählige Ballverluste, ohne großen Druck zu haben. Hinzu kam der folgenschwere Fehler von Innenverteidiger Paul Burgdorf, den die Lauinger zum 2:3 nutzten. Ein Foulelfmeter brachte schließlich sogar noch den Ausgleich. „Wir leisten uns pro Spiel leider einen kapitalen Fehler. So nehmen wir letztlich eben nur den einen Punkt mit“, bedauerte Mainka.

Tore: 0:1 Youssef (15.), 0:2 Schmidt (29.), 0:3 Harms (32.), 1:3 Evers (45.+1), 2:3 Houschka (63.), 3:3 Evers (77., Elfmeter).