Vöhrum. Den Fußballern fehlt bei der 0:2-Niederlage in der Bezirksliga 2 gegen den FC Wenden erneut die Durchschlagskraft im Angriff.

„Das ist ein ziemlicher Tiefschlag.“ Mittelfeldspieler Marvin Behrens bringt es nach der 0:2 (0:1)-Niederlage seines TSV Arminia Vöhrum in der Fußball-Bezirksliga 2 unumwunden auf den Punkt. Gegen den ebenfalls noch vom Abstieg bedrohten FC Wenden entwickelte das Schlusslicht aus dem Kreis Peine wieder einmal keine offensive Durchschlagskraft. Die Statistik der Arminia liest sich an diesem Punkt dunkelrot: In bisher neun Spielen im Jahr 2024 traf sie erst dreimal und wartet aktuell seit 533 Minuten auf ein eigenes Tor.

Wir kriegen aktuell einfach unsere Flügel nicht eingesetzt. Marvin Behrens - Mittelfeldspieler des TSV Arminia Vöhrum

Lediglich an zwei Möglichkeiten durch Mitspieler Kilian Timpe erinnert sich Marvin Behrens nach dem Spiel – vom Prädikat „hochkarätig“ seien diese Torannäherungen aber weit entfernt gewesen. „Wir kriegen aktuell einfach unsere Flügel nicht eingesetzt“, berichtete der Vöhrumer Mittelfeldmann. Deshalb schafft es die Arminia aktuell auch nicht, Marvin Janke, einen der wohl besten Kopfballspieler der Liga, mit Flanken zu füttern. Zusätzlich werden die Offensivkräfte Marko Milicevic und Lukas Nensel schmerzlich vermisst.

Nach dem Gegentor haben es die Vöhrumer noch schwieriger

Im Gegenzug erlauben sich die Vöhrumer zudem Fehler, die den Gegner stark machen. Vor dem 0:1 verlor das Team den Ball in der Vorwärtsbewegung und hatte bei der folgenden Flanke ein schwaches Stellungsspiel. „Durch das Gegentor wurde es für uns natürlich noch einmal schwieriger als ohnehin schon. Und dann kommen wir auch nicht mehr ran, obwohl der Gegner qualitativ auf Augenhöhe war“, erklärte Marvin Behrens, für den das 2:0 der Wendener aus einer abseitsverdächtigen Position gefallen war.

Aufgeben ist bei den Vöhrumern noch lange nicht angesagt: „Wir sind noch nicht abgestiegen, es sind noch zehn Spiele.“ Die bestreitet das Team womöglich aber ohne Tobias Zelder, der im Rasen hängen geblieben war und mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ins Krankenhaus kam.

Tore: 0:1 Bernsee (41.), 0:2 Wald (79.).