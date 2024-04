Lengede. Die Viktoria tritt in der Fußball-Kreisliga zum Derby beim SV Lengede II an. Der fährt aktuell überraschend gute Ergebnisse ein.

Seit Viktoria Woltwiesche 2022 in die Fußball-Kreisliga abgestiegen ist, hat das Team eine bestimmte Sache noch nicht geschafft: einen Sieg gegen den SV Lengede II zu holen. Nach drei Pleiten in Serie gegen den Nachbarn (0:2, 1:2, 0:2) ist das Team von der anderen Seite der Fuhse gewillt, diesen Zustand zu ändern. „Ich bin überzeugt, dass wir gute Chancen auf den Sieg haben. Ein Derby kennt keine Tabelle und wir haben einiges wieder gutzumachen“, sagt Woltwiesches Spieler Bülent Sevimli. Allerdings können die Lengeder, die am Sonntag (15 Uhr) der Gastgeber sind, mit großem Selbstbewusstsein auftreten – das Team von Trainer André Wrede gewann zuletzt viermal in Serie.

Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Ding. Geht Woltwiesche in Führung, dann wird es für uns ganz schwer. André Wrede - Trainer des SV Lengede II

„Wir haben gerade einfach einen guten Lauf“, findet auch Wrede, der beinahe erschrocken ist: „Wir haben quasi seit vier Wochen nicht mehr richtig trainiert, höchstens mit der dritten Mannschaft zusammen. Dafür haben wir erstaunlich gute Ergebnisse.“ Nicht nur setzte sich die Landesliga-Reserve im Kreispokal-Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen den TSV Sonnenberg durch, sondern vor Wochenfrist auch in der Kreisliga gegen Topteam Fortuna Oberg (1:0). Allerdings sei der letzte Kontrahent deutlich besser gewesen als die Lengeder. Auch die Woltwiescher machen ihre Sache sehr ordentlich, findet Wrede. Mit Lionel Baron (10 Saisontreffer) verfüge die Viktoria über einen Stürmer, der auch auf Bezirksebene kicken könne.

Nach blödem Gegentor gibt Woltwiesche das Hinspiel aus der Hand

Das Hinspiel in dieser Saison hatten die Lengeder mit zwei echten Sonntagsschüssen für sich entschieden. Den ersten Treffer hatten sie aus 40 Metern über Woltwiesches Keeper hinweg erzielt, erinnert sich Bülent Sevimli: „Durch dieses blöde Gegentor haben wir das Spiel aus der Hand gegeben, das war Kopfsache.“ Lengedes Trainer erwartet auch für die Wiederholung dieses Derbys: „Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Ding. Geht Woltwiesche in Führung, dann wird es für uns ganz schwer.“

Zumal dem Coach mit Kevin Burkutean und Julian Olbrich wichtige Akteure fehlen. Felix Kreykenbohm kehrt erst kurz vor dem Spiel aus dem Urlaub zurück. So müssen einige Spieler der dritten Mannschaft aushelfen, die um 12 Uhr selber in der 1. Kreisklasse spielt. Schließlich muss André Wrede auch ohne die A-Jugendlichen des Vereins auskommen. „Der Plan war eigentlich, dass drei, vier von ihnen regelmäßig bei uns spielen“, erläutert Wrede. Allerdings ist die U19 zeitgleich im Eichsfeld gefordert.