Kreis Peine. Grün-Weiß Vallstedt verliert in der 1. Fußball-Kreisklasse 1:2, Takva Peine holt erneut nur ein Unentschieden.

Das Spitzenduo der 1. Fußball-Kreisklasse, es ließ am Nachholspieltag am Donnerstagabend Federn. Während es für Grün-Weiß Vallstedt in Denstorf erst die zweite Saisonniederlage überhaupt war, konnte Aufstiegsmitbewerber Takva Peine bereits zum dritten Mal in Folge keinen „Dreier“ einfahren. Wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigt hat sich derweil der SSV Stederdorf im unteren Tabellenabschnitt.

TSV Eintracht Essinghausen – Takva Peine 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Ye. Sincar (3.), 1:1 Ruban (70.).

Der TSV holte bereits das vierte Remis in der zweiten Saisonhälfte – diesmal gegen den Tabellenzweiten aus der Eulenstadt. „Das 1:1 geht auch in Ordnung“, befand der Trainer der Hausherren, Bayram Kaymak. Zwar sei Takva spielerisch „einen Tick besser“ gewesen, „doch wir haben kämpferisch gut dagegengehalten“, meinte Kaymak. Yehia Sincar hatte den starken Aufsteiger bereits nach 180 Sekunden in Führung gebracht.

„In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann ausgeglichen, beide Mannschaften hatten Chancen auf den Sieg“, berichtete der TSV-Coach. Letztlich blieb es nach dem Ausgleich durch Denis Ruban bei einer Punkteteilung.

TSV Denstorf – Grün-Weiß Vallstedt 2:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Lüddecke (25., 33.), 2:1 (88.).

Schon zum zweiten Mal in dieser Saison knüpften die Denstorfer dem Spitzenreiter Zähler ab. Im Hinspiel erreichte der TSV in Vallstedt ein 2:2. Personell etwas angeschlagen gingen die Gäste in die Partie. Dies nutzten die Hausherren in persona Doppelpacker Andre Lüddecke gnadenlos aus. Denstorf-Trainer Hussein El-Bardan sagte: „Wir haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und hätten auch 3:0 führen können.“

Nach dem Pausentee habe Vallstedt aber umgestellt, sei besser ins Spiel gekommen, erkannte El-Bardan an. „Wir haben es am Ende aber dennoch souverän über die Bühne gebracht.“

Die weiteren Ergebnisse:

MTV Wedtlenstedt – SSV Plockhorst 1:8 (1:3). Tore: 0:1 Zemke (1.), 0:2 Krenz (9.), 1:2 Eroglu (20.), 1:3 Zemke (28.), 1:4 Götze (54.), 1:5 Mahler (57.), 1:6 Cimen (71.), 1:7 Wrede (83.), 1:8 Krenz (90.+1).

SSV Stederdorf – TSV Meerdorf 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Dummer (10./Elfmeter), 1:1 Kretschmer (25./Elfmeter), 1:2 Richter (47.), 2:2 Dummer (53./Elfmeter), 3:2 Wypior (65.), 4:2 Behme (90.+1).

TSV Wendezelle II – BSC Bülten 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor Krumwiede (20.), 2:0 Brons (90.+3).