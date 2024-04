Lengede. Trainer Dennis Kleinschmidt erwartet eine Reaktion auf zuletzt trostlose Leistung und suspendiert Mittelfeldspieler Marcel Burkutean.

Einsatz, Laufbereitschaft, Intensität – all das fehlte den Fußballern des SV Lengede bei der jüngsten, äußerst ernüchternden 1:3-Niederlage gegen den Abstiegskontrahenten MTV Gifhorn. „Der Druck, gegen eine Mannschaft zu spielen, die unter uns steht, kann auch zu einer Blockade führen“, mutmaßt Trainer Dennis Kleinschmidt, der eine Woche später immer noch rätselt, warum seine Spieler die Grundtugenden für den Abstiegskampf beinahe gänzlich außer Acht ließen. Für den kommenden Spieltag hofft der Coach nun, dass seine Lengeder gegen ein Spitzenteam der Landesliga deutlich befreiter aufspielen: Am Sonntag (15 Uhr) ist der Tabellenelfte beim SSV Nörten-Hardenberg im Einsatz.

In 2024 sind die Südniedersachsen bisher ziemlich erfolgreich unterwegs. Seit der Auftaktniederlage gegen Spitzenreiter Eintracht Braunschweig II blieb der SSV sieben Spiele lang ungeschlagen (2 Remis). Dieser Höhenflug brachte die Nörtener in der Tabelle jüngst bis auf den fünften Tabellenplatz. „Auswärts ist es gegen sie immer schwieriger“, erklärt Dennis Kleinschmidt, dessen Team das Aufeinandertreffen in der Hinrunde mit 4:2 für sich entschieden hatte.

Harte Gangart unter der Woche im Training des SV Lengede

Lengedes Trainer fordert: „Wir müssen langsam verstehen, wo wir gerade stehen.“ Dementsprechend sei die Gangart im Training unter der Woche auch etwas rauer mit einem Hauch von Straftraining gewesen, berichtet Dennis Kleinschmidt, der nur erzählt: „Wir haben auch ein bisschen was ohne Ball gemacht.“ Die Einstellung seiner Elf hatte ihm gegen den MTV Gifhorn überhaupt nicht gefallen, nicht nur in den ersten 45 Minuten. „Auch nach der Pause sah es nur besser aus, weil der Gegner schlechter geworden ist.“

Für das Spiel im Süden von Niedersachsen steht dem Coach der Großteil des Kaders zur Verfügung. Einzig Mittelfeldmann Sascha Podleska und Außenverteidiger Kiano Przondziono seien angeschlagen und stünden demnach auf der Kippe. Außerdem vermeldete der Trainer, dass er aus disziplinarischen Gründen bis zum Saisonende auf die Dienste von Marcel Burkutean verzichten wird.