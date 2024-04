Schwicheldt. Die Fußballer von Rot-Weiß Schwicheldt erleben gegen den MTV Schandelah-Gardessen einen kuriosen Abend. René Rieger nun gesperrt.

In diesem Heimspiel der Fußball-Bezirksliga 2 verstand Tobias Dreyer irgendwann die Welt nicht mehr so wirklich. „Es ist viel zusammengekommen“, erklärt der Trainer von Rot-Weiß Schwicheldt, dessen Team am Mittwochabend trotz fußballerisch und kämpferisch guter Leistung mit 0:3 (0:2) gegen den MTV Schandelah-Gardessen verlor. Zwischendurch habe der Peiner Aufsteiger 80 Prozent Ballbesitz gehabt, selbst in doppelter Unterzahl seien die Schwicheldter spielbestimmend gewesen, erklärte Tobias Dreyer, der die Chancenverwertung bemängelte: „Wir hätten bestimmt sieben oder acht Tore machen müssen.“ Selbst ein Elfmeter verfehlte das Ziel. Und so kassierten die Rot-Weißen ihre 13. Saisonniederlage.

Die ersten zwei Möglichkeiten gehörten dem Gastgeber, doch weder Louis Otto noch Leon Schrader trafen. Und beim ersten Vorstoß der Gäste aus dem Kreis Wolfenbüttel verursachte Defrim Bytyci einen unglücklichen und unnötigen Handelfmeter. „In einer Situation, die eigentlich nicht gefährlich werden kann“, berichtete Dreyer – 0:1! Die Schwicheldter ließen sich davon nicht einlullen, machten mutig weiter, kassierten aber kurz vor der Pause nach einem Konter den zweiten Gegentreffer durch Philipp Stucki. „Er ist natürlich ein überragender Stürmer“, lobte Tobias Dreyer den Torschützen.

Pascal Taraschewski verschießt einen Elfmeter und verpasst damit den Anschlusstreffer

Für den zweiten Durchgang nahmen sich die Hausherren einiges vor und hätten in der 50. Minute ins Spiel zurückfinden können. Einen Elfmeter setzte Pascal Taraschewski in Abwesenheit von Toptorjäger Onur Bacaksiz allerdings neben das Tor. „Das hätte der Dosenöffner sein können“, bedauerte Tobias Dreyer, für dessen Team sich das Spiel weiter zum Negativen wandelte. In der 64. Minute sah Jonas Winkler für sein erstes Foul des Spiels die gelbe Karte und wurde für das folgende Applaudieren sofort zum Duschen geschickt. Nur vier Minuten später wurde Kapitän René Rieger für ein vermeintliches Nachtreten in einem Zweikampf mit der roten Karte bedacht. „René hat seinen Gegner beim Fallen unabsichtlich getroffen und sich sofort entschuldigt“, beschrieb Dreyer die Szene.

Wir hatten mehr Ballbesitz und Torchancen, haben immer noch Pressing gespielt, bis zum Ende dran geglaubt und gearbeitet. Tobias Dreyer - Trainer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt

Trotz der doppelten Unterzahl „hatten wir mehr Ballbesitz und Torchancen, haben immer noch Pressing gespielt“, erklärte der Schwicheldter Coach. „Wir haben bis zum Ende dran geglaubt und gearbeitet.“ Doch letztlich brachte es nichts mehr, Schandelah erhöhte sogar durch einen zweiten Elfmeter auf 3:0. Nicht nur hätten diese drei Punkte den Rot-Weißen im Abstiegskampf sehr geholfen, auch schmerzt der anstehende Ausfall von René Rieger (vermutlich 3 Spiele) und Jonas Winkler (1 Spiel). „Das ist extrem bitter. Wir treffen nun auf drei direkte Konkurrenten“, sagte Tobias Dreyer – erst Vechelde an diesem Sonntag, dann Groß Lafferde und danach Lauingen Bornum.

Tore: 0:1 Lennart Kuntze (10., Elfmeter), 0:2 Philipp Stucki (45.), 0:3 Douglas Benker (89., Elfmeter). Gelb-Rot: Schwicheldts Jonas Winkler (64.), Schandelah (80.). Rot: Schwicheldts René Rieger (68.).