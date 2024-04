Volkmarode. Der TSV gewinnt am Dienstagabend mit 3:2 beim SC Rot-Weiß Volkmarode. Breitsohl-Doppelpack in der Anfangsphase stellt die Weichen.

Na geht doch! Der TSV Wendezelle kann auch gegen Mannschaften gewinnen, die in der Fußball-Bezirksliga 2 etwas weiter oben in der Tabelle zu finden sind. Am Dienstagabend setzte sich das Team mit 3:2 (3:1) beim SC Rot-Weiß Volkmarode durch. Dabei mussten die Schwarz-Weißen in der Schlussphase nach dem späten Anschlusstreffer der Hausherren noch einmal unnötig zittern. „Wir hatten mal wieder Torchancen für drei Spiele“, haderte TSV-Betreuer Pascal Gelis. „Aber wir sind natürlich froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben.“

Der Ball flog dann deutlich nach dem Pfiff noch ins Tor. Volkmarode hat sich aufgeregt und plötzlich zählte der Treffer doch. Pascal Gelis - Betreuer des TSV Wendezelle über den Treffer zum 1:2

Die starke Anfangsphase ebnete den Wendezellern den Weg zum Sieg, während der ersten Viertelstunde sah der Betreuer „die beste Saisonleistung“. Und Stürmer Dominik Breitsohl krönte diese mit einem schnellen Doppelpack (7., 10.). Kurios fiel der erste Anschlusstreffer der Rot-Weißen: Nach einer Ecke hatte der Schiedsrichter wegen eines Fouls von Hannes Kopitzki im eigenen Sechzehner eigentlich schon auf den Punkt gezeigt. „Der Ball flog dann deutlich nach dem Pfiff noch ins Tor. Volkmarode hat sich aufgeregt und plötzlich zählte der Treffer doch“, beschrieb Gelis diese undurchsichtige Situation. Zusätzlich sei der Unparteiische dadurch aufgefallen, keine klare Linie beim Verteilen von gelben Karten zu haben. Ein Volkmaroder bekam dies zu spüren und flog noch vor der Pause vom Platz (42.).

Volkmarodes Keeper vereitelt viele Chancen des TSV Wendezelle

Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhten die Gäste auf den alten Vorsprung von zwei Toren. Doch trotz Überzahl sollte kein weiteres Tor mehr folgen. „Wir hatten einige Eins-gegen-Eins-Situationen. Aber Volkmarodes Keeper hat auch sehr gut gehalten“, erklärte Gelis. Den Aufwind durch den späten Anschlusstreffer des Gastgebers nach einer Ecke (86.) überstand der TSV durch eine stabile Abwehr und erhöhte den Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Tore: 0:1, 0:2 Dominik Breitsohl (7., 10.), 1:2 Nico Skopljak (25.), 1:3 Ole Kamp (45.+2), 2:3 Nico Skopljak (86.). Gelb-Rot: Volkmarode (42.).