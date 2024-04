Kreis Peine. Der VfB spielt gegen den JFV 37 Göttingen 4:4. A-Junioren des TSV Edemissen und C-Junioren von Arminia Vechelde punkten im Abstiegskampf.

Schon wieder haben die U19-Fußballer von Arminia Vechelde einen 0:2-Rückstand gedreht und in der Landesliga am Ende noch deutlich gewonnen. Staffelkonkurrent VfB Peine bot dem Tabellenzweiten mächtig die Stirn und holte am Ende einen Punkt gegen den JFV 37 Göttingen. Wichtige Siege im Abstiegskampf feierten die A-Jugend des TSV Edemissen (10:2) und die C-Jugend von Arminia Vechelde (4:0), während die B-Junioren aus Vechelde (Landesliga) und Lengede (Bezirksliga) Rückschläge erlitten.

A-Junioren, Landesliga

VfB Peine – JFV 37 Göttingen 4:4 (1:1). Tore: 1:0 Max Wasl (2.), 1:1 (16.), 2:1 Max Wasl (46.), 2:2 (66.), 2:3 (69.), 2:4 (70.), 3:4 Theo Tripler (74.), 4:4 Matti Straub (84.).

Gegen den Tabellenzweiten zeigten die Peiner über 90 Minuten ein starkes Spiel. „Die erste Halbzeit war top“, erklärte Trainer Kiriakos Aslanidis, der seinen Jungs in der Pause sagte: „Wenn wir immer so spielen, muss uns erstmal jemand schlagen.“ Letztlich machte sich der VfB das Leben dann selbst schwer: Nach dem 2:1-Führungstreffer durch Max Wasl (46.) erlaubten sich die Peiner eine ganz schwache Phase. Wegen zahlreicher individueller Fehler drehten die Südniedersachsen das Spiel mit drei Treffern zwischen der 66. und der 70. Minute. „Trotzdem muss ich wirklich Respekt zollen, dass wir dann selber noch zwei Tore machen. Göttingen ist ja nicht irgendeine Osterhasen-Mannschaft“, lobte Kiriakos Aslanidis.

SV Reislingen-Neuhaus – Arminia Vechelde 2:5 (2:0). Tore: 1:0 (14.), 2:0 (39.), 2:1 Levin Mischeck (60.), 2:2, 2:3 Phil Luca Brand (74., 83.), 2:4 Eigentor (80.), 2:5 Miko Dietrich (90.+3).

Arminia-Trainer Murat Güzel ärgerte sich über die erste Halbzeit in Wolfsburg: „Wir hatten unsere Möglichkeiten und müssen da mindestens mit 1:0 in Führung gehen. Wir haben viele gute Sachen gemacht, aber auch viele einfache Fehler – und Reislingen hat die bestraft.“ In der zweiten Hälfte spielten sich die Vechelder nach dem Anschlusstreffer durch Levin Mischeck (60.) in einen Rausch und siegten letztlich deutlich. „Wir haben umgestellt und die Jungs haben es super umgesetzt“, freute sich Güzel.

Levin Mischeck (rechts) und Arminia Vechelde drehten in Reislingen einen 0:2-Rückstand in einen Sieg. © regios24 | Helge Landmann

A-Junioren, Bezirksliga

Nord: TSV Edemissen – JSG Isenhagen 10:2 (6:1). Tore: 1:0 Luis Goedecke (6.), 2:0 Julius Weidner (9.), 2:1 (25.), 3:1 Luis Goedecke (31.), 4:1 Raphael Bamberg (37.), 5:1 Luis Goedecke (42.), 6:1, 7:1 Scott Paul (45., 53.), 8:1 Luis Goedecke (65.), 8:2 (73.), 9:2 Luis Goedecke (74.), 10:2 Julius Weidner (89.).

Diese zehn Tore hätten die Edemisser mal lieber auf einige Spiele mehr verteilen sollen. „Aber das haben die Jungs jetzt auch mal gebraucht, um den Kopf frei zu kriegen“, erklärte Trainer Roland Bamberg, der sein Team deutlich offensiver aufgestellt hat, als in den vergangenen Wochen. „Immerhin brauchen wir jetzt die Punkte.“ Die Doppelspitze fruchtete, nach neun Minuten lag der TSV mit 2:0 vorne. Eine schwächere Phase mit dem Anschlusstreffer der Gäste und beinahe dem Ausgleich überstanden die Edemisser und brachen mit dem 3:1 den Bann. „Danach lief es wieder wie geschmiert“, freute sich Bamberg, der vor dem anstehenden Duell mit Tabellennachbar JFV Kickers Braunschweig fordert: „Da müssen wir die Leistung bestätigen.“

SV Lengede – JSG Weser/Solling 0:4 (0:0). Tore: 0:1 (52.), 0:2 (73.), 0:3 (80.), 0:4 (85.).

Die Lengeder zeigten laut Trainer Dario Janz einen „sehr emotionslosen Auftritt. Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Solling hatte deutlich mehr vom Spiel, war wacher und wollte es mehr.“ Der Auftritt erinnerte den Coach an den der Vorwoche gegen die JSG HöhBernSee (1:0). „Aber dieses Mal konnten wir nach der Pause nicht noch eine Schippe drauflegen“, bedauerte Janz. So unterlag sein Team nach torloser erster Hälfte mit 0:4.

Der SV Lengede (rote Trikots) war in den Zweikämpfen nicht so griffig wie die Gäste von der JSG Weser/Solling. © regios24 | Henrik Bode

B-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – FT Braunschweig II 3:5 (1:1). Tore: 0:1 (20., Elfmeter), 1:1 Jayson Schütz (24.), 1:2 (45.), 1:3 (53.), 2:3 Jannik Schmidt (76.), 3:3 Jayson Schütz (77.), 3:4 (78.), 3:5 (80.+7, Elfmeter).

Eine ordentliche Leistung der Vechelder wurde nicht belohnt. Vor allem körperlich, aber auch spielerisch hielt die Arminia mit der Turner-Reserve mit – zur Pause stand es 1:1, ehe die Hausherren schnell zwei Treffer zum 1:3-Rückstand kassierten. „Durch enorme Willensstärke schaffen wir es aber zurückzukommen“, erklärte Trainer Lars Habelmann, dessen Freude über einen Doppelpack zum 3:3 schnell in Ernüchterung umschlug. Nur eine Minute später lag sein Team wieder hinten: „Wir sind wieder in der Verteidigung nicht konsequent genug und verbauen uns leider selber den Weg zum Punktgewinn.“ Negativ für seine Arminia: Die beiden Abstiegskampf-Konkurrenten MTV Wolfenbüttel und JFV 37 Göttingen feierten Siege, wodurch sich der Rückstand aufs rettende Ufer vergrößerte.

Eintracht Braunschweig II – VfB Peine 4:2 (2:0). Tore: 1:0 (21.), 2:0 (29.), 2:1 Fynn Rühl (49.), 2:2 Enis Kamberi (59.), 3:2 (69.), 4:2 (76.).

Nach dem starken 5:1-Erfolg im Nachholspiel gegen den MTV Wolfenbüttel am Mittwoch, mit dem sich der VfB Peine viel Luft verschaffte, zeigte die Mannschaft von André Lau auch im Braunschweiger Nachwuchsleistungszentrum eine starke Leistung. Zunächst stellte sich aber die Löwen-Reserve in der Chancenverwertung besser an und führte zur Pause mit 2:0. „Danach waren wir dann wirklich stark und haben uns auch belohnt“, freute sich Lau über den Ausgleich nach gut einer Stunde: „Und wir waren dem 3:2 näher, leisten uns aber einen Fehler im Aufbau, der eiskalt bestraft wird.“ Die Peiner drückten ein weiteres Mal auf den Ausgleich, trafen aber nur den Pfosten und kassierten kurz vor dem Ende den Gnadenstoß, wodurch Eintrachts „Zweite“ weiter ungeschlagen bleibt.

B-Junioren, Bezirksliga

Mitte: SV Querum – SV Lengede 1:0 (1:0). Tor: 1:0 (16.).

Die Lengeder taumeln, sind durch die Niederlage auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht. Aktuell liege es ein Stück weit an der Mentalität, befürchtet SVL-Trainer Kevin Burkutean: „Das ist nicht die Mannschaft, die wir in der Hinrunde gesehen haben. Wir brauchen jetzt elf Kämpfer, aber die haben wir leider gerade nicht.“ Gegen Querum kassierte sein Team ein ganz einfaches Gegentor nach einem unnötig zustande gekommenen Einwurf. Große Möglichkeiten auf den Ausgleich gab es nicht: „Wir waren im letzten Drittel zu inkonsequent und mutlos. Wir hätten nochmal 80 Minuten spielen können, es wäre kein Tor mehr gefallen.“

C-Junioren, Bezirksliga

Nord: FC Schwülper – TSV Edemissen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Jan Vetter (5.), 0:2 Daniel Zogalla (9., Elfmeter), 0:3 Silas Schölske (55.), 0:4 Jan Vetter (60.).

Gegen das Schlusslicht fuhren die Edemisser einen ungefährdeten Sieg ein. „Wir hätten aber noch höher gewinnen können“, erklärte Trainer Nils Karge. Mit seinem Doppelpack überholte Jan Vetter (14 Tore) seinen Sturmpartner Marlon Meyer (13), der zuletzt drei Wochen krank ausgefallen war. Karge hofft, dass der Angreifer bald wieder auf Touren kommt, um den VfB Fallersleben II in der Tabelle weiter unter Druck zu setzen. An diesem Spieltag patzte der Spitzenreiter aus Wolfsburg (0:0). „Es ist also noch alles drin“, zeigt sich Edemissens Coach optimistisch.

Mitte: Arminia Vechelde – BSC Acosta II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Maximilian Loewenstein (9.), 2:0 Jonathan Erbs (50.), 3:0 Alessio Pappalardo (59.), 4:0 Jonathan Erbs (69.).

Wichtiger Sieg für die Arminia, die das Tabellenende verließ und auf den ersten Nichtabstiegsplatz kletterte. „Wir wussten, worum es geht und dass wir jetzt punkten müssen“, erklärte Trainer Christian Brand, dessen Team nach neun Minuten führte. Das brachte aber keine Sicherheit, stattdessen machten die Arminen den Gegner aus Braunschweig unnötig stark – immerhin blieb es ohne Folgen. Im zweiten Abschnitt konterten die Vechelder dreimal erfolgreich und setzten sich souverän durch. Matchwinner war der eingewechselte Jonathan Erbs, der doppelt traf.