Groß Lafferde. SG Zweidorf/Bortfeld gewinnt Landesliga-Derby bei MTV-Reserve. Joel George hält in Schlussphase stark, Tobias Brümmer macht Deckel drauf.

In einem äußerst umkämpften Derby haben sich die Landesliga-Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld mit 27:26 (11:10) beim MTV Groß Lafferde II durchgesetzt. Erst 20 Sekunden vor dem Ende machte Tobias Brümmer den Deckel drauf. „Wir haben Moral gezeigt und sind jeden nötigen Millimeter gelaufen – endlich wieder ein Sieg“, atmete SG-Leiter Sigurt Grobe auf. Groß Lafferdes Trainer Enrico Gablik bezeichnete die Niederlage als unglücklich und ärgerlich: „Weil ich uns vom Tempo her als deutlich bessere Mannschaft gesehen haben. Allerdings haben wir in den letzten neun Minuten Chancenwucher betrieben, bestimmt neun glasklare Möglichkeiten liegenlassen, die einfach drin sein müssen.“

Zunächst waren die Hausherren gut im Spiel und stellten eine starke Abwehr: Der Lohn war eine 6:3-Führung der Lafferder Reserve nach gut elf Minuten. Doch nur wenig später war der Vorsprung beim 7:7-Ausgleich der Drachen dahin (18. Minute). „Erst da sind wir in den Abschlüssen und der Abwehr sicherer geworden“, berichtete Sigurt Grobe, dessen Team sogar mit einer 11:10-Führung in die Kabine ging. Und die SG Zweidorf/Bortfeld legte nach. Ab dem 15:15 sorgten drei Treffer in Serie, zwei davon vom starken Marius Schröder (10 Tore), für den 18:15-Zwischenstand.

„Aber es war weiterhin ein offener Schlagabtausch“, befand Sigurt Grobe – beim 20:20 (49. Minute) schafften die Groß Lafferder wieder den Ausgleich. In der Schlussphase konnten sich die Gäste dann auch bei Keeper Joel George bedanken, der erst einen Konter abwehrte und auch die beiden folgenden Nachwürfe parierte. Wenig später erzielte SG-Spielertrainer Tobias Brümmer den erlösenden Treffer zum 27:25 und damit zum Derbysieg.

MTV Groß Lafferde II: Klages, Grunst – Ranwig 1, Meyer 5, L. Hansen 1, Misch, Mohrig 1, Woltering, Burgdorff 3, J. Waschke 8, Schmidt 4, Schaper 1, Krusch, Bode 2.

SG Zweidorf/Bortfeld: Naujoks, George, Georgi – Schröder 10, Hoinza 2, Hagemeier, Schulze, Waltermann 1, Brümmer 5, Zakravsky, Brase, Schultz 4, Hasselbach 5, M. Lehne.