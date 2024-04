Kreis Peine. VT und Takva trennen sich im Topspiel der 1. Fußball-Kreisklasse 1:1. Trio im Keller bleibt an Spieltag 23 punktlos.

Grün-Weiß Vallstedt zieht mittlerweile einsam seine Kreise an der Tabellenspitze der 1. Fußball-Kreisklasse. Auch bei Aufstiegsmitfavorit Adler Handorf ließen die Grün-Weißen nichts anbrennen. Der erste Verfolger, Takva Peine, ließ hingegen Federn. Das Topspiel gegen Groß Ilsede endete mit einer Punkteteilung. Derweil mussten am anderen Ende der Tabelle die letzten drei Teams allesamt empfindliche Niederlagen einstecken.

Takva Peine – VT Union Groß Ilsede 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Mildner (28.), 1:1 Capli (39./FE).

„Takva hatte mehr Ballbesitz und hatte auch mehr vom Spiel. Wir haben es aber, glaube ich, taktisch sehr gut gemacht“, gab Christian Semper, Cheftrainer der Gäste, an. Die VT setzte auf ein Mittelfeldpressing, „was wir aber nicht sehr offensiv gestaltet haben“, führte Semper aus. Dementsprechend tat sich der Gastgeber unheimlich schwer, „durch unsere dicht gestaffelten Ketten durchzukommen“.

Und dann versuchte es der Tabellendritte aus Groß Ilsede immer wieder mit eigenen Nadelstichen. Die Gäste-Führung fiel allerdings nach einem Freistoß von der Mittellinie aus, der an Freund und Feind sowie über den Peiner Torhüter Muhammed Enes Yildiz hinweg ins Tor trudelte. Nur rund 10 Minuten später glich Aladin Capli für die Eulenstädter vom Punkt aus.

In Durchgang 2 habe dann VT-Keeper Lars Axmann auf sich aufmerksam gemacht, „zweimal hält er sehr gut“, lobte Semper, der konstatierte: „Unterm Strich geht das Ergebnis so in Ordnung.“

Die weiteren Ergebnisse:

TSV Wendezelle II – SSV Plockhorst 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Köhler (4./Elfmeter), 0:2 Zemke (45.), 1:2 Günther (60.), 1:3 Zemke (71.), 1:4 Köhler (85./Elfmeter), 2:4 Brons (90.+2/Elfmeter).

Adler Handorf – Grün Weiß Vallstedt 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Walther (35.), 0:2 Leo (47.), 0:3 Walther (54.), 0:4 Eigentor Klamka (90.+3).

BSC Bülten – TSV Meerdorf 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Capitango (20.), 2:0 Frühling (41.), 2:1, 2:2 Kretschmer (64./Elfmeter, 87./Elfmeter), 3:2 Kitroschat (89.).

MTV Wedtlenstedt – SV Lengede III 1:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Runge (31., 41.), 1:2 Dostani (46.), 1:3, 1:4 Möhle (65., 89.).

TSV Münstedt – SV Teutonia Groß Lafferde II 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Ballard (5.), 1:1 Schimpf (8.), 1:2 Walking (44.), 1:3 Schimpf (75.). Gelb-Rot: TSV (61.).