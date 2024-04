Uelzen. Georg Strub erzielt zwei Sekunden vor dem Ende den Ausgleich für den MTV. Auch der eine Punkt hilft dem Team auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Die Handballer des MTV Groß Lafferde müssen mindestens noch eine weitere Woche auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga warten. Beim TV Uelzen, der als Schlusslicht in dieses Duell gegangen war, reichte es für das Team von Trainer Dennis Bühn nur zu einem 25:25 (10:11)-Remis. Und letztlich ist es sogar eher ein gewonnener, als ein verlorener Punkt für die Gäste aus dem Kreis Peine. Georg Strub hatte erst zwei Sekunden vor der Schlusssirene den Ausgleich erzielt.

Nach der Pause entwickelt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Die Groß Lafferder erwischten in dieses Kellerduell keinen guten Start, lagen nach gut 14 Minuten mit 3:9 in Rückstand. Doch in einer Auszeit hatte der MTV-Coach die richtigen Worte gefunden, außerdem fruchteten Umstellungen auf dem Feld. Bis zur Pause verkürzten die Gäste den Rückstand auf einen Treffer (10:11). Und nach dem Seitentausch blieb das Team von Dennis Bühn dran, erzielte erst den Ausgleich zum 11:11 und führte danach ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Uelzenern.

Es blieb bis in die Schlussminute spannend: 15 Sekunden vor dem Ende handelte sich Sören Reuter, der vermeintlich einen Gegner im Gesicht getroffen hatte, eine rote Karte ein. Außerdem gab es einen Siebenmeter, den der TV Uelzen zur 25:24-Führung nutzte. Für die letzte Aktion nahmen die Groß Lafferder ihren Keeper aus dem Spiel, um die Unterzahl auszugleichen. Rückraumwerfer Georg Strub blieb eiskalt und erzielte den Ausgleich.

MTV Groß Lafferde: Stanitzek – Rudnik, Knittel 1, Fischer 1, Büüs, Strub 4, Winkler, Gottsknecht 4, Kamradt 1, Zellmann 9, Reuter 5.