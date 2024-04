Lamme. Der TSV vergibt seine guten Chancen vor der Pause und verliert in der Fußball-Bezirksliga 2 mit 0:2 gegen Spitzenteam Germania Lamme.

Da war mehr drin: Nicht nur ließen die Fußballer des TSV Wendezelle in der ersten Hälfte gegen Germania Lamme zwei hundertprozentige Chancen aus, sie verschossen auch einen Elfmeter. „Wir müssen uns einfach ankreiden, dass wir die Tore nicht machen“, bedauerte Trainer Marius Plote nach der 0:2 (0:0)-Niederlage seiner Mannschaft beim Tabellenzweiten der Bezirksliga 2.

Die Intensität war gut, wir waren sehr kompakt und haben toll gegen den Ball gespielt. Marius Plote - Trainer des TSV Wendezelle

So eine Chance lässt sich Wendezelles Niclas Kamp eigentlich nicht nehmen. Der offensive Mittelfeldmann ist vor allem für Fernschuss-Tore bekannt, nun scheiterte er in der 8. Minute vom Elfmeterpunkt mit einem halbhohen Versuch. „Das kann passieren“, nahm Plote seinen Spieler in Schutz. Und die Gäste betrieben weiter Chancenwucher: Maximilian Hantel vergab zwei sehr aussichtsreiche Möglichkeiten. Trotzdem stellte der Coach seiner Mannschaft ein riesiges Kompliment aus: „Die Intensität war gut, wir waren sehr kompakt und haben toll gegen den Ball gespielt.“ Was eben fehlte, das waren einmal mehr die Tore. „Zur Pause müssen wir mindestens 2:0 führen.“

TSV Wendezelle ist nach der Pause nicht zwingend genug

Zu allem Überfluss kamen die Hausherren deutlich besser aus der Kabine, erzielten nach 56 Minuten die Führung nach einer Ecke. Dabei hatte Wendezelles Nick Henke zunächst noch auf der Linie geklärt, ehe der zweite Versuch doch einschlug. Während die Lammer noch zwei Topchancen hatten, entwickelten die Schwarz-Weißen nichts Zwingendes mehr, um den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen erhielt die Germania noch einen Elfmeter, den Fisnik Kajolli zum Endstand versenkte.

„Wir hatten uns vorgenommen, dort mindestens einen Punkt einzuhamstern. Und nach dem Spielverlauf wäre das auch möglich gewesen“, bedauerte Plote, dessen Team bereits am Dienstag wieder im Einsatz ist. Am 19 Uhr gastieren die Wendezeller beim SC Rot-Weiß Volkmarode.

Tore: 1:0 Justin Bührmann (56.), 2:0 Fisnik Kajolli (90.+3, Elfmeter).