Wendezelle. Der Torhüter holt mit dem TSV Rot-Weiß Schwicheldt durch das 1:1 (0:0)-Remis beim TSV Wendezelle einen glücklichen Punkt.

Mit dem einen gewonnenen Punkt waren die Fußballer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt am Mittwochabend eindeutig zufrieden. „Weil sich der TSV Wendezelle eigentlich mehr verdient gehabt hätte“, sagte Trainer Tobias Dreyer nach diesem Kreisduell der Bezirksliga 2, das 1:1 (0:0) endete. Der Gegner sei über die vollen 90 Minuten aktiver und besser gewesen als die Gäste, die sich letztlich bei Branco Broschinski bedanken konnten. Gegen seinen Ex-Klub hatte der Schlussmann in beiden Hälften klare Chancen der Wendezeller vereitelt. Damit kletterte seine Mannschaft in der Tabelle um einen Platz auf Rang 13, hat aber weiterhin deutlich weniger Spiele absolviert als die Konkurrenten um sie herum.

Schwicheldter Fußballer erreichen nicht ihre gewohnte Form

Eventuell hätte dieses Spiel auch ganz anders verlaufen können. In der zweiten Minute nagelte RW-Stürmer Onur Bacaksiz einen Freistoß an die Latte. „Das war aber eher ein Wachrüttler für die Wendezeller als für uns“, bedauerte Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer, dessen Team vom Spielerischen her nicht in diese Begegnung gefunden hatte. „Es hat einfach wenig geklappt, die Jungs haben nicht ihre richtige Form erreicht.“ Auf der anderen Seite richtet Marius Plote, Trainer der Hausherren, ein „riesiges Kompliment“ an seine Mannschaft: „Wir haben alles so umgesetzt, wie wir es wollten.“ In Sachen Chancenverwertung bot sich dem Coach aber „das gleiche Bild wie zuletzt auch“.

Ole Kamp (rechts) und der TSV Wendezelle waren im Derby gegen RW Schwicheldt (links Lukas Bartscht) die aktivere Mannschaft. Letztlich ging das Spiel aber mit 1:1 aus. © regios24 | Henrik Bode

Zwei, drei hundertprozentige Möglichkeiten hatte der TSV Wendezelle. „Und viele Halbchancen, die wir nicht richtig ausspielen“, bedauerte Plote, dessen Team sehr oft am gegnerischen Keeper scheiterte. Sehr zur Freude seines Gegenüber Tobias Dreyer: „Branco hat überragend gehalten und uns den Punkt festgehalten. Natürlich war er nach dem Spiel richtig happy.“ Unter anderem hielt er einen Freistoß von Niclas Kamp, bei dem er genau wusste, dass ihn sein Ex-Kollege mit dem linken Fuß ins Torwarteck jagen wollte. Machtlos war der Schlussmann hingegen in der 69. Minute, als Kamp aus gut 25 Metern einnetzte. Den Ausgleich erzielten die Schwicheldter nach schönem Steckpass auf Leon Schrader.

„Mit dieser Leistung können wir das Spiel auch verlieren. Schön, dass wir trotzdem einen Punkt geholt haben“, befand RW-Coach Dreyer. Ganz traurig war sein Wendezeller Pendant nicht. „Wir haben Schwicheldt weiter auf Abstand gehalten. Dennoch ist es ärgerlich, da wir ein super intensives Spiel abgeliefert haben“, sagte Plote.

Tore: 1:0 Niclas Kamp (69.), 1:1 Leon Schrader (77.).