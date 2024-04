Kreis Peine. A-Jugend der Arminia dreht 0:2-Rückstand und gewinnt deutlich. B-Junioren des VfB Peine klettern mit 4:0-Erfolg weiter ins Mittelfeld.

Dieses Kellerduell hatten sich die B-Jugend-Fußballer von Arminia Vechelde anders vorgestellt. Mit 1:7 (0:3) ging das Team unter und rutschte in der Landesliga auf einen Abstiegsrang. Besser machte es der VfB Peine, der sich mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Vorsfelde weiter ins Mittelfeld vorschob. Auch sonst waren viele Teams auf Bezirksebene unterwegs.

A-Junioren, Landesliga

SSV Vorsfelde – VfB Peine 2:1 (2:0). Tore: 1:0 (24.), 2:0 (41.), 2:1 Hannes Tiebel (79.).

In einer schwachen ersten Hälfte wurden zwei individuelle Fehler der Peiner eiskalt bestraft. „Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen“, erklärte Trainer Kiriakos Aslanidis, dessen Team aber nach der Pause den Ton angab. Allerdings schaffte der VfB durch Hannes Tiebel nur noch den Anschlusstreffer. „Wegen der zweiten Hälfte muss das Spiel eigentlich mindestens unentschieden ausgehen“, befand der Peiner Coach.

Arminia Vechelde – BVG Wolfenbüttel 7:2 (2:2). Tore: 0:1 (13.), 0:2 (18.), 1:2 Phil Brand (29.), 2:2, 3:2, 4:2 Miko Dietrich (43., 47., 54.), 5:2 Noah Mook (60.), 6:2 Jayson Schütz (72.), 7:2 Jesper Ende (83.).

7:2 nach 0:2 – die Vechelder Fußballer haben eine tolle Reaktion auf ihre schwachen 20 Minuten zum Start der Partie gezeigt. „Da waren wir einfach nicht auf dem Platz und haben den Gegner unnötig zum Toreschießen eingeladen“, bedauerte Arminia-Trainer Murat Güzel. Den Startschuss für die Trendwende gab dann Kapitän Phil Luca Brand mit einem 30-Meter-Schuss in den Winkel (29.). In der Folge wechselte Vecheldes Coach genau den richtigen Akteur ein: Stürmer Miko Dietrich erzielte zwischen der 43. und 54. Minute einen Dreierpack und drehte das Spiel, das letztlich sogar 7:2 endete. Fazit von Murat Güzel: „Nach dem 0:2 haben die Jungs dann angefangen, Herz und Intensität auf den Platz zu bringen.“

A-Junioren, Bezirksliga

Nord: MTV Wolfenbüttel II – TSV Edemissen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 (45.+3), 1:1 Alan Ziyad Khaleel (90.+2, Elfmeter).

Erst spät gelang den Edemissern durch einen Elfmeter der Ausgleich, mit dem sie sich für eine ganz starke halbe Stunde in der zweiten Hälfte belohnten. „Da war es fast ein Spiel auf ein Tor“, erklärte TSV-Trainer Roland Bamberg, dessen Team in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einmal unaufmerksam war und in Rückstand geriet. „Am Ende ist es dann ein starke Willensleistung. Aber es war mehr drin. Oft ist es so, dass wir es gegen die besseren Gegner einfacher haben, weil sich mehr Räume bieten.“

Süd: JSG Eintracht HöhBernSee – SV Lengede 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Liam Bautz (90.+3).

Vor allem in der ersten Hälfte waren die Lengeder ziemlich schwerfällig. „Ich war gar nicht zufrieden“, erklärte Trainer Dario Janz, der bei seinem Team schlichtweg die nötige Bereitschaft vermisste. In der zweiten Hälfte nahmen die Gäste schließlich die Zweikämpfe besser an und waren gut im Spiel, die besseren Torchancen hatte aber der Gegner. Dreimal liefen JSG-Spieler auf Lengedes Keeper Dave Dill zu. „Und er hat alle Schüsse gehalten, war dadurch unser Mann des Spiels“, lobte der SVL-Coach. Die Eintracht ging in der Schlussphase voll auf Sieg, wodurch die Lengeder Räume erhielten. Letztlich vollendet Liam Bautz in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Konter zum 1:0-Siegtreffer.

Dario Janz wird den SV Lengede im Sommer verlassen und sich eine neue Herausforderung suchen. Gerüchte, nach denen er sich bereits mit Arminia Vechelde einig sei und dort die U19 übernehme, weist der Lengeder aber zurück. „Es gibt Gespräche, aber zum aktuellen Zeitpunkt mit niemandem eine Einigung. Das Gerücht kam während unseres Spiels, und als ich danach auf mein Handy geschaut habe, hatte ich schon 30 Nachrichten drauf.“

B-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – JFV 37 Göttingen 1:7 (0:3). Tore: 0:1 (26.), 0:2 (31.), 0:3 (35.), 0:4 (65., Elfmeter), 0:5 (70.), 0:6 (78.), 1:6 Mattes Hellmann (80.), 1:7 (80.+1).

Vecheldes Trainer Lars Habelmann sprach von einem enttäuschenden Ergebnis in diesem Kellerduell: „Wir haben uns etwas ganz anderes vorgenommen waren bis in die Haarspitzen motiviert. Aber uns fehlt zurzeit der Mut im Spiel.“ Die Arminen nutzten ihre anfänglichen Halbchancen nicht und gerieten mit 0:1 In Rückstand. Nach zwei traumhaften Fernschusstreffern der Göttinger stand es zur Pause sogar 0:3. „Aufgeben war trotzdem keine Option. Wir haben versucht, alles nach vorne zu werfen, aber leider kassierten wir dadurch die nächsten Treffer“, bedauerte Habelmann. Für die Arminia erzielte Mattes Hellmann durch ein überragendes Solo, bei der er sechs Gegenspieler stehen ließ den Ehrentreffer.

VfB Peine – SSV Vorsfelde 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Enis Kamberi (3.), 2:0 Piet Küster (27.), 3:0 Fynn Rühl (53.), 4:0 Enis Kamberi (56.). Besonderes: Rote Karte für Vorsfelde (62.).

Am ersten Treffer, der bereits nach nicht einmal drei Minuten fiel, erkenne man laut Peines Trainer André Lau, „wie wir in dieses Spiel reingegangen sind, was da für eine Einstellung hinter stand.“ Seine Jungs hätten sich für den Aufwand der letzten Trainingseinheiten belohnt und gingen vor allem mit ihren Chancen sehr effizient um. Zwar versuchten die Vorsfelder, den VfB früh zu stören. „Wir haben aber immer eine Lösung gefunden und uns ganz wenige Fehler im Spielaufbau erlaubt“, berichtete Lau, dessen Teams größtenteils nach Umschaltmomenten traf.

B-Junioren, Bezirksliga

Mitte: Arminia Vechelde II – Germania Lamme 0:3 (1:3). Tore: 0:1 (12.), 0:2 (32.), 0:3 (38.), 1:3 Jason Papenberg (68.).

Eigentlich wollten die Vechelder den Tabellenführer früh anlaufen. „Dafür standen wir dann aber zu tief und konnten somit keinen Druck aufbauen. Wir waren in der ersten Hälfte einfach zu mutlos“, fasste Arminia-Trainer Dennis Herrmann die ersten 40 Minuten (0:3) zusammen. Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Vechelder, als Jason Papenberg zum 1:3 traf, war das Spiel aber quasi schon entschieden.

C-Junioren, Bezirksliga

Eintracht Braunschweig U13 – Arminia Vechelde 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Emil Skejic (8.), 1:1 (25.), 2:1 (27.), 3:1 (51.), 4:1 (52.), 4:2 Ayaz Egilmez (53.), 5:2 (65.).

Die schwache Trainingsbeteiligung der Vechelder über die Osterferien spiegelte sich in diesem Spiel ein Stück weit wider. Zwar ging das Team mit 1:0 in Führung, danach legten aber die jungen Braunschweiger los. „Nach dem Ausgleich waren sie ,on fire‘. Die Eintracht hat uns in Grund und Boden gelaufen“, berichtete Arminia-Coach Christian Brand. Nach dem Treffer zum 2:4 hatte seine Mannschaft noch ein paar gute Minuten. „Mit dem 2:5 war das Thema aber gegessen.“