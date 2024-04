Broistedt. Die Fußballerinnen des FC Pfeil fegen das punktlose Schlusslicht der Landesliga, die SpVgg Wacker Braunschweig, vom Platz.

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt hatten in der Landesliga das noch punktlose Schlusslicht SpVgg Wacker Braunschweig zu Gast. Und nach einem standesgemäßen 9:1 (4:0)-Kantersieg des Tabellenführers gegen das Team aus der Löwenstadt könnte man annehmen, im FC-Lager sei die Stimmung gelöst gewesen. Doch FC-Trainer Börge Warzecha machte deutlich: „Das war kein gutes Spiel von uns.“

Schon vor der Halbzeitunterbrechung steht‘s 4:0

Vielmehr erkannte der Coach der „Pfeile“ die Leistung der Gäste trotz der deutlichen Niederlage an: „Die SpVgg hat aufopferungsvoll gekämpft.“ Dabei hatten die Broistedterinnen einen Start nach Maß hingelegt und bereits nach nicht einmal 120 Sekunden durch Torjägerin Tia Zimmermann die Führung erzielt. Nur fünf Minuten später legte Liesa Behrens nach. Schon vor dem Pausentee war die Messe zugunsten des FC gelesen – Zimmermann markierte ihre Tore 2 und 3 an diesem Nachmittag.

„Ja, wir haben viele Tore gesehen, aber wir hatten auch viele Fehlpässe und viele Ungenauigkeiten in unserem Spiel“, monierte Warzecha und schob nach: „Mit der Leistung war ich nicht vollständig einverstanden.“ Treffer fielen dennoch weiterhin wie am Fließband. Den Schlusspunkt setzte erneut die quirlige Stürmerin Zimmermann, die ihr persönliches Torkonto auf nun 20 Saisontreffer ausbaute – was zudem Platz 1 in der Torjägerinnen-Liste der Landesliga bedeutet.

Warzecha bilanzierte: „Wir sind einfach nicht ganz an unsere Leistungsgrenze herangekommen.“

Tore: 1:0 Zimmermann (2.), 2:0 Behrens (7.), 3:0, 4:0 Zimmermann (32., 43.), 4:1 Quaranta (52.), 5:1 Benkert (64.), 6:1 Gregor (75.), 7:1 Bartmann (79.), 8:1 Gregor (86.), 9:1 Zimmermann (88.).