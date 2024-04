Wendezelle. Die Schwarz-Weißen verlieren gegen den Bezirksliga-Tabellenführer mit 1:6 und lassen dessen 100. Saisontor zu.

Die Fußballer des TSV Wendezelle mussten eine deutliche Niederlage gegen den Tabellenführer der Bezirksliga 2 hinnehmen. Dem BSC Acosta unterlagen die Schwarz-Weißen mit 1:6 (0:1) und ließen damit zu, dass der Landesliga-Absteiger sein 100. Saisontor in der Staffel erzielte. „Uns hat einfach die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen und die Laufbereitschaft war nicht zufriedenstellend“, monierte Trainer Marius Plote.

René Ahlers leitet mit starkem Diagonalball den Ausgleich ein

Erneut leisteten sich die Wendezeller einen behäbigen Start und kassierten nach gerade einmal drei Minuten den ersten Gegentreffer – bis zur Pause blieb er immerhin der einzige. Und zum Start des zweiten Abschnitts hatten die Hausherren sofort eine gute Antwort parat. René Ahlers feuerte einen halbhohen Diagonalball über das Feld, den Stürmer Dominik Breitsohl hervorragend mitnahm. Er ließ einen Gegenspieler stehen und legte auf Maximilian Hantel ab, der nur noch einschieben musste.

„Dann sind wir eigentlich dran, aber verlieren sofort wieder den Faden“, bedauerte Marius Plote. Nur sieben Minuten später lag seine Mannschaft wieder in Rückstand. „Weil wir nicht richtig in ein Kopfballduell gehen.“ Beinahe wäre wieder der Ausgleich gelungen, doch Dominik Breitsohl nutzte die große Chance nicht. „Und direkt im Gegenzug kassieren wir das 1:3“, berichtete Plote enttäuscht. Der Tabellenführer aus Braunschweig zeigte in der Schlussphase keine Gnade und legte drei weitere Treffer zum deutlichen Auswärtssieg nach.

Bereits am Mittwoch ist der TSV Wendezelle wieder gefordert. Ab 19 Uhr hat das Team den Kreisrivalen aus Schwicheldt zu Gast.

Tore: 0:1 Noel Schweighardt (3.), 1:1 Maximilian Hantel (48.), 1:2 Marley Oktay (55.), 1:3 Eigentor (72.), 1:4 Noel Schweighardt (81.), 1:5 Paul Preß (85.), 1:6 Niklas Neudorf (90.+1).