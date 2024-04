Jerxheim. Mehr als der Ausgleich gelingt den Bezirksliga-Fußballern beim FC Heeseberg nicht. Onur Bacaksiz verwandelt direkten Freistoß.

Das Endergebnis von 1:4 (1:1) sagt es zwar nicht unbedingt aus, aber die Fußballer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt waren in der Bezirksliga 2 drauf und dran, ein Topteam zu ärgern. Beim FC Heeseberg (Kreis Helmstedt) hatte der Peiner Aufsteiger in der ersten Hälfte die besseren Torchancen als der Tabellendritte und kassierte erst in der Schlussphase noch zwei Gegentore, als er hinten aufmachte und noch einmal alles auf eine Karte setzte. „Mindestens einen Punkt hätten wir uns verdient gehabt“, fand Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer.

Auch danach waren wir die aktivere Mannschaft, die eher den spielerischen Hebel angesetzt hat. Tobias Dreyer - Trainer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt

Nach zwei guten Abschlüssen der Gäste aus dem Kreis Peine gingen die Heeseberger mit 1:0 in Führung. Aus Sicht von Tobias Dreyer lag dabei allerdings eine Abseitsposition vor. „Auch danach waren wir die aktivere Mannschaft, die eher den spielerischen Hebel angesetzt hat“, erklärte der Schwicheldter Coach, dessen Team kurz vor der Pause durch einen direkten Freistoß von Onur Bacaksiz den Ausgleich schaffte. „Wir haben uns aber nicht genügend belohnt.“

Schwicheldt macht hinten auf und kassiert noch zwei Gegentore

Zügig nach dem Seitenwechsel gerieten die Gäste erneut in Rückstand. „Bei einem schnellen Einwurf haben wir gepennt“, haderte Dreyer, der ab der 75. Minute auf Doppelspitze und Dreierkette umstellte, um den Ausgleich zu erzwingen und Zählbares mitzunehmen. „Leider hat es nicht funktioniert – und dann kriegen wir eben hinten noch zwei Nüsse rein.“

Tore: 1:0 Andre Harmel (18.), 1:1 Onur Bacaksiz (45.+1), 2:1 Alexander Schrader (51.), 3:1 Jens Rick (84.), 4:1 Fabian Romeike (90.+2).