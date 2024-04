Vechelde. Die Arminia kassiert eine 2:3 (2:2)-Niederlage gegen den VfL Leiferde. Torhüter Jan-Philipp Ratz pariert einen Elfmeter stark.

Die Fußballer des SV Arminia Vechelde machten einen 0:2-Rückstand wett und Keeper Jan-Philipp Ratz hielt einen Elfmeter. Trotzdem stand das Team von Trainer Dennis Pasemann in der Fußball-Bezirksliga 2 einmal mehr mit leeren Händen da. Dem VfL Leiferde unterlag der Tabellenzwölfte am 26. Spieltag denkbar knapp mit 2:3 (2:2).

Kein Vorwurf an meine Mannschaft, die gekämpft hat. Gegen Leiferde kann man verlieren, aber wir hatten uns hier schon etwas ausgerechnet. Aber so ist eben Fußball. Dennis Pasemann - Trainer des SV Arminia Vechelde

„Die ersten 15 Minuten haben wir total verpennt“, bedauerte Pasemann, dessen Team dafür direkt bestraft wurde und mit 0:2 in Rückstand geriet. Doch die Arminen kämpften sich zurück: Ein starkes Zeichen sendete Torhüter Jan-Philipp Ratz, der einen eigentlich stark getretenen Elfmeter aus dem Eck kratzte. „Er hat in dem Spiel überragend gehalten“, lobte Pasemann seinen Schlussmann. Und so begann die Aufholjagd der Vechelder – erst nickte Jerrymie Bahtiri einen Eckball ein (27.), wenig später verwandelte Marcel Reim einen Elfmeter (34.). Und beinahe hätte der Stürmer das Spiel kurz vor der Pause völlig auf den Kopf gestellt. Sein Schuss sprang allerdings vom Innenpfosten zurück ins Feld.

Starke Schüsse von Bennet Bytyqi und Marcel Reim werden pariert

Im zweiten Abschnitt bot sich den Zuschauern ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem die Vechelder mehrfach die Chance zur Führung hatten. Vier scharfe, flache Hereingaben verpassten die jeweils in der Mitte mitgelaufenen Arminen um Haaresbreite. Außerdem prüften Bennet Bytyqi und Marcel Reim den Gäste-Keeper mit strammen Schüssen von der Sechzehnerkante. Beide Male war Leiferdes Schlussmann der Sieger dieses Duells.

Auch die Leiferder hatten einige gefährliche Offensivaktionen. Zweimal war Arminia-Torwart Ratz zur Stelle und verhinderte den Einschlag. Machtlos war er dann in der 90. Minute, als die Vechelder einen Steckpass nicht unterbunden hatten und Jordi Njoya sicher zum Siegtreffer abschloss. „Kein Vorwurf an meine Mannschaft, die gekämpft hat. Gegen Leiferde kann man verlieren, aber wir hatten uns hier schon etwas ausgerechnet. Aber so ist eben Fußball“, haderte Vecheldes Trainer.

Tore: 0:1 Milaszewki (10.), 0:2 Nwosu (15.), 1:2 Bahtiri (27.), 2:2 Reim (34.), 2:3 Njoya (90.).