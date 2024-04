Lengede. Das Team von Trainer Dennis Kleinschmidt feiert gegen den Oberliga-Absteiger aus Braunschweig einen immens wichtigen 2:1-Sieg.

Der SV Lengede kann es doch noch: Nach jahresübergreifend sieben Spielen ohne Sieg in der Fußball-Landesliga gewann das Team von Trainer Dennis Kleinschmidt am Samstagnachmittag mit 2:1 (1:1) gegen die FT Braunschweig und brachte dem Oberliga-Absteiger die erste Niederlage in 2024 bei. „Wir waren ja auch in den vergangenen Wochen nah dran, uns hat nur ein bisschen das Spielglück gefehlt. Dieses Mal hatten wir es mit dem späten Elfmeter, der für mich so ein 50:50-Ding war“, erklärte der Coach und fügte hinzu: „Der Sieg tut der Seele natürlich gut.“

Eren Kocak gleicht den 0:1-Rückstand kurz vor der Pause aus

Letztlich wäre ein Remis das gerechte Ergebnis für dieses sehr ausgeglichene Spiel gewesen, gab Dennis Kleinschmidt zu. Doch es hätten durchaus noch weitere Tore fallen können. „Beide Teams waren in der ersten Hälfte hinten vogelwild. Da kann es auch 4:4 stehen“, sagte Kleinschmidt, der die hoch stehende Abwehr der Braunschweiger mit seinen schnellen Stürmern in Verlegenheit bringen wollte. Es klappte: Zweimal tauchte Vincent Ibe allein vor dem Gästetor auf, doch ein Treffer fiel nicht.

Auf der anderen Seite hatten die Freien Turner zwei gute Möglichkeiten aus dem Spiel heraus. Dass sie dann nach einem Standard trafen, ärgerte Lengedes Trainer: „Das haben wir noch am Freitag im Training geübt.“ Nach einer abgewehrten Ecke rückten die Hausherren nicht raus und hinderten Braunschweigs Torschützen nicht am Abschluss. Doch noch vor der Pause glichen die Lengeder aus: Der Positionswechsel von Eren Kocak ins Offensivzentrum lohnte sich. Er tankte sich durch und traf zum 1:1-Pausenstand.

Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt verteilt ein Sonderlob an den A-Jugendlichen Felix Engel

Im zweiten Abschnitt bauten beide Mannschaften fußballerisch ab, glänzten aber kämpferisch und läuferisch. „Es wollte auch niemand mehr das gewisse Risiko eingehen“, fand Dennis Kleinschmidt. Bei einem Vorstoß in den gegnerischen Sechzehner kam Lengedes Stürmer Tejan Kaba zu Fall und bekam einen Elfmeter zugesprochen. Justin Folchmann, der nach langwieriger Erkältung zuletzt auch in der zweiten und dritten SVL-Mannschaft getroffen hatte, verwandelte sicher. Danach passierte nicht mehr viel, „aber jeder lange Ball war irgendwie nochmal gefährlich“, sagte Kleinschmidt.

Ein Sonderlob verteilte der Trainer an Innenverteidiger Felix Engel aus der A-Jugend, der sein Startelfdebüt gab und 90 Minuten dabei half, unter anderem den Ex-Lengeder Marvin Oktay kalt zu stellen. „Er hat wenig zugelassen und gute Zweikämpfe geführt.“

Tore: 0:1 Noah Berkhan (12.), 1:1 Eren Kocak (42.), 2:1 Justin Folchmann (87., Elfmeter).