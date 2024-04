Eixe. Dabei führte der gastgebende TSV in der 1. Fußball-Kreisklasse gegen den SVL III schon nach einer Viertelstunde mit 2:0.

Nachdem bereits am Dienstagabend der SSV Stederdorf den Bültener SC mit 5:2 bezwungen hatte, sollte der Nachholspieltag der 1. Fußball-Kreisklasse am Donnerstag mit sechs weiteren Spielen abgerundet werden. Weil aber der anhaltende Starkregen den Anstoß auf fünf Sportplätzen nicht möglich machte, ging nur die Partie zwischen dem TSV Eixe und der Drittvertretung des SV Lengede über die Bühne. In dieser ging der Tabellenvierte zwar früh mit 2:0 in Führung, doch die Lengeder drehten die Begegnung letztlich noch zu ihren Gunsten (3:2).

Mit einem Heimsieg hätten die Eixer sich eventuell noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Kreisliga machen können. Angesichts von nun zehn Punkten Rückstand auf Takva Peine auf Platz 2, die zudem zwei Partien noch in der Hinterhand haben, ist der Zug in Richtung Kreis-Oberhaus aber spätestens jetzt abgefahren. „Mit dem Thema haben wir nichts mehr zu tun“, bestätigte TSV-Trainer Olaf Baake.

Zum Spiel gegen Lengede III: „Wir waren in den ersten 16 Minuten richtig gut“, befand Baake, dessen Elf mit 2:0 vorn gelegen hatte. „Danach sind wir aber eingebrochen und haben den Faden komplett verloren“, führte er enttäuscht fort. Noch im ersten Durchgang glich der SVL aus. Kurz vor Schluss stellte Marcel Runge das Spiel komplett auf den Kopf.

Tore: 1:0 Lukatis (4.), 2:0 Proest (16.), 2:1 Scheer (25.), 2:2 Folchmann (44.), 2:3 Runge (86.). Gelb-Rot: L. Proest (88.).

juv