Groß Lafferde. Die Fußballer aus Groß Lafferde trennen sich am Mittwochabend in der Bezirksliga 2 mit einem 1:1-Remis vom FC Rautheim.

Spät haben die Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde in der Bezirksliga 2 einen Punkt gerettet. Gegen den FC Rautheim verwandelte Roman Tigranyan am Mittwochabend in der 90. Minute einen Eckball direkt und sorgte damit für das siebte Unentschieden der Teutonia in dieser Saison. „Vor dem Spiel hätte ich das gleich unterschrieben – und auch danach bin ich damit zufrieden“, erklärte Kapitän Tim Paul.

Groß Lafferdes Patrick Schmidt verpasst Führungstreffer im ersten Durchgang

In der ersten Hälfte der Begegnung hatten die Hausherren leichte Feldvorteile und die große Chance auf das 1:0. Patrick Schmidt hatte sich stark auf der rechten Seite durchgesetzt, sein wuchtiger Schuss aus spitzem Winkel flog allerdings knapp über das Tor. Ansonsten gab es vor der Pause, auch bedingt durch die schlechten Platzverhältnisse am Lafferder Busch, auf beiden Seiten nur wenige Torchancen. „Wir haben gut verteidigt“, urteilte Paul.

Mit Blick auf die zweite Hälfte war der Ausgleichstreffer etwas glücklich, auf das ganze Spiel gesehen aber schon verdient. Tim Paul - Kapitän des SV Teutonia Groß Lafferde

Zum zweiten Durchgang hatten sich die Gäste aus Braunschweig dann offenbar etwas mehr vorgenommen. Der FC Rautheim war nun besser im Spiel und ging in der 69. Minute laut Groß Lafferdes Kapitän verdient in Führung. „Und danach können wir froh sein, dass es nicht gleich 0:2 steht“, berichtete Paul, dessen Team wiederum die letzten zehn Minuten der Begegnung gehörten. Es dauerte aber bis zur 90. Minute, ehe doch noch der Ausgleich fiel: Roman Tigranyan schlug eine Ecke auf den ersten Pfosten, wo Tim Paul zwei Verteidiger irritierte – der Ball rutschte durch und fand den Weg ins Tor. „Mit Blick auf die zweite Hälfte war der Ausgleichstreffer etwas glücklich, auf das ganze Spiel gesehen aber schon verdient“, befand der Spielführer der Teutonia.

Tore: 0:1 Ole Werner (69.), 1:1 Roman Tigranyan (90.).